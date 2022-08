Hnúšťanský cyklobus vozí turistov aj k unikátom. Ľudia obdivujú trate, ktoré nikam nevedú

V texte si prečítate aj prechode tunelom, ktorý nájdete len na Gemeri, a ku ktorému chodí Hnúšťanský cyklobus

....Vždy keď som niečo tmavé zazrel, nevedel som či to nie je náhodou nejaké zatúlané zviera. Našťastie nič neožilo a pokračoval som ďalej. Uvedomil som si, že som si nepozrel koľko má tunel metrov, hoci je tento údaj pri vstupe do tunelu na tabuli určenej pre cyklistov. Dúfal som, že pomerne dobre nabitá batéria vydrží nielen cestu tam, ale aj späť. Na stene vedľa seba som si všimol stúpajúce čísla, čo mi vychádzalo, že sú každých desať metrov a keď k nim pridám nulu, tak to bude asi údaj v metroch. Ticho a tma ma začali dráždiť, no neodpustil som si vyskúšať aké to je zhasnúť svetlo a skúsiť ísť potme. Ticho zrazu začal narúšať pravidelný, pomerne silný rytmus úderov. "Veď to je tvoje srdce ty ...,"som si uvedomil. Po takmer vyvrtnutom členku v neviem koľko tisícej drážke som rýchlo rozsvietil a išiel ďalej už v spoločnosti svetla. Sem tam som sa rozbehol, aby som skrátil pobyt v tuneli. Asi v polovici som zazrel akúsi čmáraninu na ceste. Ktosi vtipný tu nastriekal nápis: Kill murder, pridal k tomu nepodarený pentagram, podarilo sa mi odfotiť len nápis Kill. Viac svetlo z mobilu nedokázalo túto kompozíciu nasvietiť. Po čase sa mi začalo zdať, že vidím v diaľke akýsi divný opar. Predtucha sa začala napĺňať.... viac v článku nižšie.