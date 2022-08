Fiľakovo získalo dotáciu takmer 433-tisíc eur na obnovu chodníkov na Farskej lúke

V súčasnosti prebieha príprava zmluvy na poskytnutie dotácie.

FIĽAKOVO. Samospráva Fiľakova uspela so svojou žiadosťou o dotáciu na komplexnú obnovu všetkých existujúcich chodníkov medzi bytovými domami na Farskej lúke a v časti Daxnerovej ulice. Ako informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová, mesto z operačného programu Ľudské zdroje od ministerstva vnútra získalo takmer 433-tisíc eur. Projekt vznikol v rámci iniciatívy Catching-Up Regions 2, v ktorej mesto spolupracuje so župou a Svetovou bankou.

Článok pokračuje pod video reklamou

V súčasnosti prebieha príprava zmluvy na poskytnutie dotácie. „Keď bude zmluva hotová, pošleme pripravenú projektovú dokumentáciu na kontrolu, po nej vyhlásime verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Výsledky obstarávania by mali byť zrejmé do januára a s prácami budeme môcť začať na jar budúceho roka,“ objasnil primátor mesta Attila Agócs s tým, že z pôvodne žiadaných 465-tisíc samospráve schválili takmer 433-tisíc eur, spolufinancovať ich bude piatimi percentami.

V rámci projektu mesto zrekonštruuje všetky existujúce chodníky medzi bytovkami – hlavné i prepojovacie, spolu so všetkými prístupmi do vchodov – celkovo v dĺžke takmer dvoch kilometrov. Chodníky sú v súčasnosti v nevyhovujúcom stave, ich konštrukcia je v niektorých úsekoch porušená až do podkladovej vrstvy. V rámci prác budú preto zrealizované výkopy a zhutnené násypy zo stabilizovanej zeminy, všetky chodníky dostanú nový asfaltový povrch. Prístup k nim bude bezbariérový, rovnako ako prístupy z priechodov pre chodcov, ktoré budú tiež osvetlené a vybavené navigačnými dlažbami pre nevidiacich.

Zámer zrekonštruovať chodníky na sídlisku Farská lúka, v ktorej žije približne 1 800 obyvateľov, malo mesto už niekoľko rokov. „V tejto lokalite mala samospráva desaťročia veľký investičný dlh. V roku 2017 sme v nej preto vybudovali parkovisko pre 70 áut a v roku 2018 sme za vyše 80-tisíc eur vyasfaltovali všetky sídliskové cesty. Vlani sme tu odovzdali do užívania nové detské ihrisko. Vedeli sme, že aj obnova chodníkov je pre obyvateľov sídliska veľmi dôležitá, preto sme hľadali možnosti, ako takúto nákladnú investíciu zrealizovať,“ uzavrel primátor.