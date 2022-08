FOTO: Ocenenia si prevzali jednotlivci i športové kolektívy

"Je to pre mňa pomyselná čerešnička na torte za moju celoročnú poctivú prácu," tešil sa bezprostredne po prevzatí ocenenia športový strelec R. Barta.

LUČENEC. Predminulý piatok (19. 8.) sa niesol v znamení pokračovania Lučenského hodovania. Megaakcia leta prilákala do ulíc centra Novohradu tisícky ľudí.

Zľava: Miloš Kelemen, Daniela Tršková za NovoCK, a predstavitelia BKM Lučenec (ocenený kolektív) (zdroj: Róbert Rácz)

Pred zrakmi stoviek Lučenčanov boli v závere pracovného týždňa odovzdané niekoľkým občanom nášho mesta ocenenia z rúk primátorky Alexandry Pivkovej. Na hlavné pódium postupne prichádzali aj viaceré osobnosti z oblasti športu, honor si však vyslúžili aj dva úspešné športové kolektívy.

Dance Attack (tréner Pavol Imre, tanečníci Tomáš Tokár a Sofia Vinczeová); P. Imre: „Veľmi si vážime, že za náš tanečný klub Dance Attack sa ja, Tomáš Tokár a Sofia Vinczeová môžeme zúčastniť takejto akcie, kde budeme ocenení. Tešíme sa, je to pre nás pocta. Ja osobne som už jedno ocenenie získal ešte v roli aktívneho tanečníka, no je tomu už dvanásť rokov.

Ocenenie primátorkou mesta si prevzali aj členovia Dance Attack Lučenec (tanečníci Tokár a Vinczeová a tréner Imre) (zdroj: Róbert Rácz)

Dnes je to však pre mňa ešte špecifickejšie, na pódiu som si cenu prevzal už ako tréner a zároveň človek, ktorý sa venuje tanečnému športu v našom meste. Toto ocenenie je pre nás zaväzujúce v tom zmysle, že tanečný šport chceme propagovať aj naďalej, prezentovať sa na verejnosti, viesť mládež k tomu, aby športovala. Chceme, aby aj široká verejnosť vedela, že tanec je prospešný pre život a pre ich bežné fungovanie. Už dávno neplatí to čo v minulosti, že tancujú len dievčatá. Tanec pozitívne vplýva na zdravie i psychickú stránku človeka.“

Magdaléna Strehovská - úspešná boccistka z Lučenca (zdroj: Róbert Rácz)

Magdaléna Strehovská (boccia): „Chcem sa veľmi pekne poďakovať za toto ocenenie, veľmi si to vážim. Verím, že otvorenie nového areálu boccie a vola na ČSTV v Lučenci pomôže pritiahnuť viac ľudí k nášmu športu, pretože je krásny, no málo známy.“

NovoCK Lučenec; Daniela Tršková: „Priznám sa, že ocenenie nás prekvapilo, no zároveň aj potešilo. Je to pre nás veľké zadosťučinenie za všetku tú mravenčiu prácu, ktorú v našom meste už niekoľko rokov odvádzame. Sme veľmi radi, že si predstavitelia mesta všimli aj náš maličký šport.

Daniela Tršková prevzala cenu v mene NovoCK Lučenec (zdroj: Róbert Rácz)

Myslím si, že v náš prospech hrali aj výsledky, ktoré sa nám darí dosahovať nielen na našej slovenskej pôde, ale aj na medzinárodnej úrovni. Som presvedčená o tom, že to môže byť veľký výzva aj pre iné malé kluby, ktoré sa v našom meste môžu cítiť nedocenené. Je to motivácia k tomu, že práca s deťmi má svoj zmysel. Ďakujem mestu, ďakujem nášmu trénerovi Štefanovi Nagyovi a ďakujeme všetkým našim jazdcom za to, že vládzu, poctivo trénujú a sú vytrvalí.“

Róbert Barta (športová streľba): „Ďakujem vedeniu mesta Lučenec za toto ocenenie. Je to pre mňa pomyselná čerešnička na torte moju celoročnú poctivú prácu, vďaka ktorej sa mi podarilo dosiahnuť kvalitné strelecké výsledky a hodnotné umiestnenia.

Športový strelec Róbert Barta (napravo) si ocenenie od primátorky prevzal už druhýkrát (zdroj: Róbert Rácz)

Veľký podiel vďaky patrí aj trénerom Športovo streleckého klubu Kriváň a Gymnáziu B. S. Timravy za podmienky, ktoré mi v rámci vzdelávania vytvára. Nemôžem zabudnúť ani na svojich priateľov, najväčšia vďaka však patrí mojim rodičom, ktorí ma neustále podporujú.“

Michal Gašperík (karate): „Moja nominácia ma milo potešila. Zisk ocenenia si veľmi cením. Budem na sebe aj naďalej usilovne pracovať, aby som pokračoval v dobrých výsledkoch a hájil tak farby nielen nášho Karate klubu Miyagi, ale aj nášho mesta a regiónu.“

Výnimočný malý karatista Michal Gašperík - ocenenie získal ako jednotlivec, aj ako jeden zo zástupcov školy (zdroj: Róbert Rácz)