V dodávke srbského vodiča našli policajti z okresu Rimavská Sobota až 36 nelegálnych migrantov

Vodiča už obvinili z prevádzačstva, za čo mu hrozí až desať rokov väzenia.

BANSKÁ BYSTRICA. Polícii sa podarilo odhaliť 36 nelegálnych imigrantov, ktorých cez Slovensko prevážal srbský občan. Toho už obvinili z prevádzačstva, za čo mu hrozí až desať rokov väzenia. Na sociálnej sieti o tom informuje Polícia SR.

Hliadka polície z Jesenského v okrese Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji spozorovala vozidlo, ktoré prešlo do protismeru a následne sa vrátilo do svojho jazdného pruhu. Vozidlo vyzeralo byť naložené, pretože jeho zadná časť bola veľmi nízko, preto sa ho hliadka rozhodla skontrolovať. Policajti vodiča predpísaným spôsobom opakovane vyzvali k zastaveniu, ten ale pokračoval v jazde a na výzvy nereagoval. Hliadka ho predbehla, vodič spomalil a z ešte idúceho vozidla vyskočil a dal sa na útek, no policajti ho asi po desiatich metroch dobehli.

„Vzhľadom na jeho správanie boli zo strany polície použité donucovacie prostriedky,“ napísala v statuse polícia s tým, že muž komunikoval iba v anglickom jazyku a mal pri sebe osobné doklady, na základe zistili, že ide o občana Srbska. Po otvorení nákladného priestoru vozidla v ňom našli 36 cudzincov bez dokladov totožnosti a povolení zdržiavať sa na našom území.

Prípad si preto prevzali príslušníci Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. „Vyšetrovateľ obvinil 39-ročného vodiča z trestného činu prevádzačstva a navrhol jeho väzobné stíhanie. Po dokázaní viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 10 rokov,“ uviedla na sociálnej sieti polícia.

Podľa zistení polície mal vodič srbskej štátnej príslušnosti na vozidle s maďarskými evidenčnými číslami previezť 36 osôb z Maďarska cez územie Slovenska. Cudzinci pochádzajú zo Somálska, Sýrie a Turecka a policajti s nimi vykonávajú procesné úkony. Vzhľadom na to, že cudzinci žiadajú o azyl, budú do ukončenia azylového konania umiestnení v záchytnom tábore.