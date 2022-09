Kaštieľ v Jelšave vzbudil pozornosť. Ľudí láka noc v presklených bunkách

Roky chátrajúca pamiatka na Gemeri získala netradičné využitie.

JELŠAVA. Napriek tomu, že stáročia chátra, vzbudzuje mimoriadny záujem.

Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave, ktorého história má korene v 17. storočí, sa čoskoro stane ešte väčším turistickým lákadlom, než bol doposiaľ.

Už dnes si návštevníci regiónu, kedysi známeho ako Železné srdce Uhorska, podávajú kľučku na tamojšom mestskom úrade. Chcú zažiť noc na mieste opradenom aj desivými historkami. Veď v dedine sa stále nájdu takí, ktorí sa dušujú, že v kaštieli straší.

Preto nečudo, možnosť zažiť kaštieľ bez príkras, keď vietor, vŕzganie starých trámov, šuchot netopierov, tiene, vynárajúce sa po rozsvietení pouličných lámp či pohľad z okna priamo na cintorín, navodzujúci pri troške fantázii správnu duchársku atmosféru, je značne lákavou.

A presklené ubytovacie bunky sú už pripravené. Ešte pár úradníckych pečiatok a podpisov a Gemer bude atraktívnejší.

Počiatočné pochyby vystriedalo nadšenie

Na začiatku bola zaujímavá myšlienka kreatívnej partie z občianskeho združenia Čierne diery.

Milan Kolesár, primátor Jelšavy, síce nad ambicióznym projektom spočiatku neveriacky krútil hlavou, no napokon prikývol. Po dvoch rokoch sa ukázalo, že urobil dobre.

Chátrajúca dominanta tamojšieho námestia získala ďalšie využitie. V jednom z jej krídel za dva roky pribudli presklené bunky, určené na zážitkové ubytovanie. O tom, že nejde o bežný projekt svedčí aj fakt, že je nominovaný na cenu za architektúru CE ZA AR 2022, ktorú budú udeľovať v októbri.

Zámer Čiernych dier do plánova mesta zapadol

„Ešte pred tým, ako sme sa pustili do procesu záchrany a obnovy kaštieľa sme si povedali, že tento veľký monumentálny objekt musí byť využitý multifunkčne. Takže zámer OZ Čierne diery nám do našich plánov zapadol. Jeho zástupcovia k nám pred pár rokmi prišli s tým, že by si chceli časť kaštieľa prenajať a vybudovať v nej zážitkové ubytovanie nielen pre návštevníkov mesta, ale aj regiónu. Musím povedať, že som im spočiatku veľmi nedôveroval. Neveril som, že projekt dotiahnu do zdarného konca, keďže viem, že legislatívne podmienky pre povolenie ubytovania sú na Slovensku veľmi prísne. Ale v tom poňatí, ako to realizovalo OZ Čierne diery, sa to napokon podarilo a momentálne finišujeme. Sme v procese kolaudácie,“ povedal primátor.