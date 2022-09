Dobročská hostina láka chutnými špecialitami aj skvelou zábavou

DOBROČ. Prvá septembrová sobota (3. 9.) sa v Dobroči ponesie v znamení dobrej zábavy športu a priateľských stretnutí pri chutných špecialitách.

V dedine totiž chystajú podujatie s názvom Dobročská hostina. Program je skutočne pestý.

Podujatie sa začne o 9.00 hod. volejbalovým turnajom na tamojšom multifunkčnom ihrisku.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Dobročská hostina bola príjemnou bodkou za letom Čítajte

Mohlo by vás zaujať

Na námestí pri kultúrnom dome bude živo od 17.00 hod., kedy vystúpi folklórna skupina Kmotry a Kmotrovia z Detvy.

Od 18.00 hod. bude návštevníkov akcie zabávať kapela Slovak tango. Obcou sa ponesú tóny slovenskej populárnej hudby z 30. až 50 rokov 20. storočia.

Od 20.00 hod. bude mať zábavu pod palcom country skupina z Rimavskej Soboty Bluetrend.

Mohlo by vás zaujať