Leteckí záchranári ratovali cyklistu z Lučenca

K nehode došlo neďaleko Tuhára.

TUHÁR. Leteckí záchranári v stredu 7. 9. zasahovali neďaleko Tuhára.

Podľa našich informácií tu malo dôjsť k pádu 46-ročného cyklistu z Lučenca.

Náš zdroj uviedol, že zrejme nemal bezpečnostnú prilbu a došlo v poraneniu hlavy.

Na mieste zasahovali pozemní zdravotnícki záchranári, neskôr aj leteckí, ktorí cyklistu transportovali do nemocnice.

Privolaná bola aj policajná hliadka.

Aktualizované o 15.15 hod. o vyjadrenie hovorkyne Air transport Europe.

Zuzana Hopjáková, hovorkyňa AIR transport Europe pre MY Novohrad potvrdila zásah leteckých záchranárov, ktorí muža transportovali do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Jeho zranenia si vyžiadali uvedenie do umelého spánku.