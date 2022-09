Ohrozujú svoje zdravie, lebo nemajú na vložky. Žalostný stav rieši na Slovensku zatiaľ len jeden kraj

Niektoré dievčatá z chudobných rodín používajú namiesto menštruačných vložiek handry či noviny.

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ. Nemajú peniaze na vložky či tampóny, tak improvizujú. Počas menštruácie používajú handry, noviny, dokonca igelitové vrecká.

Najmä v ekonomicky najslabších regiónoch na juhu Banskobystrického kraja (BBSK) sa začína rozmáhať menštruačná chudoba.

Tamojšia župa sa rozhodla problém, ktorý môže vážne ohroziť zdravie dievčat, riešiť.

Ako jediná v krajine sa rozhodla distribuovať do stredných škôl, ktorých je zriadovateľom, hygienické vložky aj tampóny.

Dievčatám budú k dispozícii zadarmo.

Prvotný odhad nákladov, ktoré by kraj ročne vyšli, je zhruba 60-tisíc eur, avšak hovorí sa aj o rádovo nižšej sume.

Už pandémia odhalila veľkú chudobu

Už koronavírusová pandémia, kedy sa počas lockdownu žiaci vyučovali online, odhalila nelichotivú situáciu mnohých rodín. Školáci nemali počítače, mobily, v rodinách absentovalo pripojenie na internet.

Čo sa týka BBSK, bol žalostný stav vypuklý najmä na Gemeri, konkrétne v okresoch Revúca a Rimavská Sobota. Práve na tento región mal byť prvotne cielený projekt, ktorý má zmierniť menštruačnú chudobu.

„Spočiatku sme uvažovali, že hygienické potreby pre menštruujúce školáčky,

Menštruačná chudoba • Znamená, že ženy a dievčatá nemajú peniaze na kúpu hygienických vložiek, tampónov či menštruačných kalíškov. • Škótsko je prvou krajinou na svete, ktorá im začala bezplatne takéto hygienické potreby distribuovať. Nasledovali ho Nový Zéland aj Francúzsko.

bude župa distribuovať len do najmenej rozvinutých okresov. To by však mohlo byť vnímané ako diskriminácia iných regiónov v kraji. Preto sme sa rozhodli, že projekt rozšírime na všetky školy v pôsobnosti kraja,“ povedala Andrea Baníková, krajská poslankyňa, ktorá spolu s Boženou Kováčovu, kolegyňou z vedenia klubov v župnom zastupiteľstve a tiež Ondrejom Lunterom, podpredsedom BBSK, stojí za spomínaným projektom.

Ako lekárka vie o viacerých prípadoch, kedy nevhodné, priam šokujúce náhrady vložiek a tampónov, spôsobili dievčatám zdravotné problémy v podobe zápalov.