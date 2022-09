Otočila sa a za ňou stáli tri medvede. Šelma učiteľku dohrýzla a oskalpovala

Erika sa z útoku medveďa nad Hradišťom spamätáva už rok. Rany na tele sa zocelili. Tie na duši sú stále otvorené.

HRADIŠTE. Pedagogička Erika (59) z Hradišťa, ktorú vlani 1. septembra napadla v tamojšom ovocnom sade medvedica, sa po roku vrátila do práce.

Minulý rok sa tešila na prvákov, ktorým sa na Strednej odbornej škole pedagogickej v Lučenci mala stať triednou. Rok v ich školskom živote však zmeškala. Neplánovane.

V priebehu pár sekúnd sa jej život a tiež život celej jej rodiny dramaticky zmenil.

Tomáš Hriň, chirurg z Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, ktorý ju dvakrát operoval, jej povedal, že sa druhýkrát narodila.

Rany na tele sa hoja, no tie na duši nie a nie sa zoceliť. Erikin spánok pretŕhajú nočné mory.

Ešte aj vánok, pohrávajúci sa s listami na stromoch jej pripomína deň, keď sa jej za chrbtom zrazu zjavili tri medvede. Samica s dvoma mladými.

Nasledoval boj o život. Preto dnes vystríha ľudí, najmä hubárov, aby boli v lese opatrní.

Chvíle hrôzy

Bola streda, 1. septembra 2021. Erika sa s manželom Jánom vybrali na prechádzku do ovocného sadu nad Hradišťom v okrese Poltár.

„Rozhodli sme sa, že si odtrhneme zopár černíc. Prechádzka mi dobre padla. Celý august som nechodila von, pretože som mala problémy so zubom,“ spomína pedagogička na príjemný deň.

„Chcela som, aby sme išli na vrchy, no manžel navrhol, aby sme zašli do sadu, že je krásne vykosený. A skutočne bol pekný. Vpravo boli včelie úle a my sme sa vydali vľavo. Šli sme krížom cez sad. Je tam chata a miesto, kde sa každý rok organizoval Deň detí. Dokonca tam vlani na konci školského roka z jednej z lučeneckých základných škôl stanovali. Presne na mieste, kde pristál záchranársky vrtuľník, na ktorom ma po útoku šelmy transportovali do nemocnice,“ priblížila Erika.

Ján sa na chvíľu vydal iným smerom. Erika pokračovala smerom k chodníku a chate, kde sa podľa jej slov vždy niečo oslavuje.

„Prišla som k stromu. Oprela som sa oň a kochala okolitou krásou. Pravidelne som sa manželovi ozývala a on mne. Ja tomu hovorím, že si zahúkame,“ spomína učiteľka, ku ktorej zrazu pribehla líška. Príroda jej poskytla skutočne krásne divadlo.

No len v tú chvíľu. Pohľad, ktorý sa jej naskytol, keď sa otočila, bol desivý.