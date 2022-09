Cyklopodujatie v znamení spoznávania Novohradu

Či lepšie povedané - nášho mesta. Aj o tom bude polojubilejný ročník športovo-rekreačnej akcie s názvom Lučenec na bicykli. Štart je už túto nedeľu.

LUČENEC. Už o niekoľko dní môžu obyvatelia nášho mesta šliapnuť do pedálov svojich dvojkolesových "tátošov". V programe športových podujatí záveru aktuálneho týždňa totiž môžeme opäť nájsť aj akciu, ktorá sa v centre Novohradu stáva čoraz tradičnejšou.

Reč je o cyklopodujatí s názvom Lučenec na bicykli. Nadšenci cyklistiky, trialu či tí, ktorí na bicykel vysadnú len rekreačne, si už túto nedeľu (18. 9.) rozhodne prídu na svoje. Polojubilejný piaty ročník športovej akcie ponúka (nielen) Lučenčanom nové výzvy na stanovištiach, ale tiež možnosť spoznať krásy, históriu a kultúru nášho mesta.

"Ide o oddychovú, rekreačnú akciu pre nesúťažných cyklistov, malých i veľkých, jednotlivcov či rodiny. V roku 2018 sme so Stanom Spišiakom, v tom čase pôsobiacom na meste, prišli s nápadom zorganizovať niečo takéto. A uchytilo sa to. Do podujatia sa nám podarilo zakomponovať niekoľko partnerov z nášho mesta. Prevádzky viacerých z nich poslúžia ako stanovištia na trase, ktorú plánujeme absolvovať," priblížil jeden z hlavných iniciátorov myšlienky cyklopodujatia Jozef Kramec.

Podľa jeho slov sa môžu účastníci tešiť nielen na športové vyžitie, ale aj množstvo zaujímavých, tematických i vtipných aktivít. Trasa je vopred pripravená, cyklisti dostanú mapku. Tá zároveň poslúži ako hracia karta, do ktorej sa zbierajú nálepky.

"Zo stanovíšť môžem spomenúť napríklad známy pivovar v našom meste, knižnicu, osvetové stredisko, priehradu, kaštieľ v Opatovej a mnohé ďalšie. Prejdenie trasy a absolvovanie stanovíšť potrvá približne štyri hodiny, pre všetkých účastníkov máme pripravené drobné občerstvenie, ktoré vyvrcholí spoločnou grilovačkou na Námestí republiky. Súčasťou akcie Lučenec na bicykli je tiež kultúrny program a tombola," pokračoval Kramec.

S organizáciou podujatia pomáha okrem iniciátorov myšlienky, lokálnych podnikateľov a mestských organizácií aj skautský oddiel Tetrov, pomocnú ruku podalo aj samotné mesto.

Účastníci sa môžu tešiť napríklad na súťaž o najlepšiu jednohubku, jazdu na koňoch, klasické bicykle zas budú môcť na Ľadove vymeniť vodné. Cyklopodujatie štartuje v nedeľu (18. 9.) o 10.00 hod. pri bare Oxygen na námestí.