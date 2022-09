Zborník plný zaujímavého čítania z histórie Novohradu sa opäť pripravuje

Bonusová časť sa bude dať získať len podporením jeho vydania.

ilustračné foto (most v Zelenom) Aj tohto roku môžu záujemcovia podporiť vydanie zborníka prinášajúceho príspevky z histórie regiónu Novohrad. (Zdroj: OZ Priatelia histórie Novohradu)

LUČENEC. Už po siedmykrát chystá partia nadšencov združená okolo občianskeho združenia Priatelia histórie Novohradu vydanie zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie, to sa síce kvôli pandémii koronavírusu vlani ani predvlani v pôvodnej podobe nekonalo, no zborník zakaždým vyšiel a priniesol množstvo príspevkov o známej i neznámej histórii regiónu Novohrad.

Článok pokračuje pod video reklamou

Snažia sa zviditeľniť Novohrad

Aj tentokrát nadšenci histórie spustili na vyzbieranie potrebných prostriedkov internetoú kampaň, v jej rámci môžu záujemcovia nielen podporiť vydanie samotného zborníka, ale môžu získať zaujímavé odmeny a iba tu aj limitovanú druhú časť zborníka, ktorá nebude inak dostupná.

„Vydávame knihy súvisiace s históriou Novohradu, organizujeme besedy, snažíme sa náš kraj propagovať, ako sa len dá. Organizujeme tiež Stretnutie priateľov regionálnej histórie. Ak to vírus dovolí, v roku 2022 sa konečne opäť stretneme v Lučenci aj v Hradišti," uviedol predseda združenia Mišo Šesták s tým, že súčasťou stretnutia bude aj vydanie zborníka s približne 40 príspevkami od renomovaných aj menej známych autorov.

Vydanie zborníka môžu záujemcovia podporiť do začiatku októbra na internetovej platforme startlab.sk a zároveň si zabezpečiť aj bonusovú časť limitovanej verzie zborníka 2022 v pevnej väzbe (predpoklad je okolo 320 strán). Tento bonusový obsah je opäť určený len pre autorov a podporovateľov a nikto iný sa k nemu nedostane. Medzi odmenami za podporu sú tiež knihy súvisiace s Novohradom a jeho najbližším okolím.

„Podobne ako minulý rok, aj tento rok prispením do kampane nepodporíte len Zborník zo Stretnutia regionálnej histórie, ale aj zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Rozhodli sme sa im časť vyzbieranej sumy posunúť, pretože opäť nedostali na zborník dotáciu a bola by škoda, keby prerušili sedemnásťročnú tradíciu. Ďakujeme za pomoc za seba aj za nich, oba regióny sú si blízke, veríme, že vás potešia oba zborníky," odkázal prípadným darcom Šesták.

Zaistiť si limitovanú verziu sa oplatí

Zborník pre rok 2022 bude mať ako je už zvykom dve verzie.

Prvá, dostupná zdarma, bude mať 320 strán abude mať formát A5 (148x210 mm), mäkkú väzbu a profesionálnu tlač.

Limitovaná verzia sa od bežnej bude líšiť pevnou šitou väzbou (aby sa menej poškodzoval a ľahšie archivoval), lacetkou (textilná záložka) a miestnym registrom (aby ste ľahšie našli svoju obec).

Druhá časť je bonusom pre autorov a podporovateľov – nik iný sa k nej nedostane, bude mať zhruba 320 strán a okrem príspevkov bude obsahovať aj texty z dobovej tlače či z kroník.

Ako Šesták upozornil vyzbierané peniaze budú použité len na tlač a rozposlanie zborníkov a odmien. Všetko ostatné robia členovia združenia svojpomocne, či už ide o zalomenie knihy, jej korektúry, benzín na distribúciu.

„V systéme distribúcie nelimitovanej verzie chceme, ak to okolnosti dovolia, nadviazať na obdobie pred pandémiou. Časť zborníka pôjde do škôl, časť sa k ľuďom dostane cez kultúrne inštitúcie v regióne a najväčšiu časť by sme chceli distribuovať prostredníctvom besied po celom Novohrade. Pretože si myslíme, že na takéto besedy už prídu len ozajstní záujemcovia a nie rôzni špekulanti, ako sa stávalo v minulosti," zakončil predseda občianskeho združenia Priatelia histórie Novohradu.