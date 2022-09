V Poltári začínajú dni mesta naplnené pestrým programom

Okrem iného lákajú aj na koncerty, ktoré sú zdarma.

POLTÁR. Od dnes (16.9.) až do nedele sa konajú v Poltári dni mesta, ktoré chú podľa organizátorov rozpovedať príbeh tohto okresného mesta. Ako informuje miestna samospráva na oficiálnej stránke mesta návštevníci podujatia sa môžu tešiť na štyri brány, ktoré ich zavedú do sveta remeselných trhov, ľudových tradícií a koncertov. Čakajú ich aj vystúpenia a prezentácia rôznych umelcov, umeleckých súborov a občianskych združení.

„Najväčším ťahákom trojdňových osláv budú Heľenine oči v piatok a v sobotu Peter Bič Project. Nebudú chýbať ani ďalšie zvučné mená ako Mafia Corner, Cico Band a Rene Randy a nočné diskotéky. Súčasťou dní budú aj netradičné vizuálne efekty ako ohňová show v podaní skupiny historického šermu URSUS či laserová show v sobotu," uviedla asistentka primátorky Jozefína Očenášová.

Program myslel aj na seniorov, tí sa môžu tešiť na Marcelu Laiferovú a Petra Stašáka. Pre najmenšíchsú pripravené rôzne atrakcie ako sú rôzne kolotoče, skákací hrad, tvorivé dielne a vystúpenia sokoliarov či dua Paci Pac v sobotu.

„Program je pestrý. Verím, že každá veková kategória si v ňom príde na svoje. Chcem upozorniť ľudí, ktorí sa chystajú na podujatie a obracajú sa na úrad s otázkami na vstupenky, že ide o Dni mesta a vstup na vystúpenia jednotlivých účinkujúcich je bezplatný,“ doplnila primátorka mesta Poltár Martina Brisudová.

Príbeh mesta Poltár má byť rozpovedaný pomocou výstav, workshopov, tematicky zameraných diskusií a sprievodných vystúpení. Históriu mesta ukazuje aj expozícia archívnych fotografií vo vestibule kultúrneho domu a na Námestí osloboditeľov.

„Počas Dní mesta sa odprezentujú aj rómski talentovaní hudobníci, ožije kultúra rómskych obyvateľov a ich tradície doplnené ochutnávkou tradičného rómskeho jedla, ktoré je rozšírené na celom území a má mnoho variácií. Návštevníci podujatia tak budú mať možnosť spoznať tie najznámejšie špeciality ako gója, marikľa, teteliky a pašvare," pokračovala Očenášová.

Chýbať nebude ani obľúbený a už tradičný gastrofestival „Gombovecfest“. Jeho história siaha až do roku 2008. Poltárčania by radi pripravili aj najväčší gombovec čím by prepísali vlastný rekord z roku 2021, kedy sa im podarilo spraviť gombovec veľký 39 cm.

„Veríme, že pri príležitosti „Dní mesta Poltár 2022“ sa nám podarí spojiť kultúrne tradície, moderné prvky, históriu mesta, gastronómiu a remeselníctvo a vytvoríme neopakovateľný zážitok, na ktorý vás do Poltára pozývame,“ zakončila primátorka.