V obchodnom centre v Lučenci utekali zákazníci pred mužom s nožom v ruke

Nemalo by ísť o jediný skutok, ktorý polícia v súvislosti s 55-ročným recidivistom vyšetruje.

LUČENEC. Chvíle strachu mali zažiť podľa slov krajského policajného riaditeľstva v Banskej Bystrici zákazníci obchodného centra na Námestí republiky v Lučenci v Lučenci. Ako informovala ďalej polícia na sociálnej sieti malo sa tak stať v nedeľu 11. septembra keď 55-ročný Lučenčan začal ohrozovať zákazníkov s nožom v ruke.

„Zákazníci pred ním utekali a on s nožom v ruke za nimi smerom von z nákupného centra. Následne ušiel s nožom v ruke cez námestie smerom k mestskému parku, kde bol krátko na to hliadkou lučeneckej polície obmedzený na osobnej slobode a následne ako zadržaný bol umiestnený do policajnej cely," spresnili policajti.

Muž s nožom po odchode s obchodného centra. (zdroj: fb: Polícia SR - Banskobystrický kraj)

Nebol to však jeho prvý prehrešok voči zákonu. Ide totiž o recidivistu, ktorý sa iba koncom minulého roka vrátil z výkonu trestu, kde si „odpykával“ trest za násilnú trestnú činnosť.

„Proti 55-ročnému Romanovi bolo vznesené obvinenie za prečin výtržníctva, pričom zo strany polície bol podaný podnet na návrh vzatia obvineného do vyšetrovacej väzby. V súvislosti s týmto mužom už polícia v Lučenci vyšetruje viacero skutkov," zakončila polícia.