Dlhoročný starosta už nekandiduje: Ľudia radi počúvajú populistov, ktorí tliachajú a búchajú do stola

Aj napriek tomu, že nepatril k obľúbencom tej predchádzajúcej.

ĽUBOREČ. Starostov v Novohrade, ktorí sa rozhodli nekandidovať aj v ďalšom volebnom období je niekoľko. Medzi nimi aj takí, ktorí okúsili starostovskú stoličku len jedno obdobie ako je to aj v prípade Dany Markovej v Mýtnej či Pavla Drugdu v Divíne.

My sme však zašli za starostom Ľuboreče v okrese Lučenec Marcelom Šupicom, ktorý svoju pozíciu opúšťa po troch volebných obdobiach. Rozhodnutie nekandidovať sa určite nerodilo ľahko, ale opustiť prácu s ľuďmi sa nechystá úplne. O tom, čo všetko viedlo k tomuto rozhodnutiu, nám povedal v rozhovore.

Prečo ste sa rozhodli nekandidovať? Bolo niečo konkrétne čo prevážilo misku váh pri tomto rozhodovaní?

Bolo to viacero faktorov, asi sa nedá povedať, že išlo o jeden konkrétny. Na jednej strane, cítim po tých 12 rokoch únavu. Je to veľakrát o tom istom, no zároveň paradoxne aj pestré. Práca s ľuďmi ma strašne napĺňa ale i vyčerpáva. Cítim, že potrebujem prestávku.

Posledné štyri roky boli veľmi vyčerpávajúce. Či už ide o koronu, alebo o to, čo sa deje v súčasnosti v domácej politike. To vôbec neprispieva k pocitu stability a podpory. Tá záťaž na samosprávy je obrovská.

Nie som tu nejako extra dlho, ale viem posúdiť vzťahy vládnej garnitúry voči samosprávam. Tie sa jednoznačne zmenili k horšiemu.

V článku sa ďalej dočítate: Súčasná vláda prestala so samosprávami komunikovať, informácie zrazu získavali zo statusov politikov na sociálnych sieťach.

Čo prinesie budúcnosť je veľká otázka.

Asi ešte pred piatimi rokmi sme si kládli otázku či VÚC majú zmysel a zrazu je tu niekto, kto samosprávam poskytol pomocnú ruku bez toho aby musel.

Ľudia radi počúvajú populistických lídrov, ktorí doslova tliachajú, kričia, búchajú do stola.

Starostovanie je o kontaktoch a hlavne o širokom spektre činností.

Možno je nakoniec najväčším úspechom, že v Ľuboreči vytvorili komunitu ľudí, ktorí chcú pomôcť bez nároku na odmenu.

Slovensko je príliš malé. Ľudia vnímajú, čo sa deje okolo nás a prelievajú to aj do osobných vzťahov

Človek tu neočakáva nejaké uznanie za dobre vykonanú prácu, ale minimálne základný rešpekt by tu mal byť. Netreba sa k nám správať ako k nesvojprávnym jedincom.

V posledných dvoch rokoch sme vykonávali množstvo úloh, ktoré nám neprináležali. A dovolím si tvrdiť, že isté obdobie počas pandémie to bolo len na samosprávach a štát si neplnil svoje povinnosti.