Dlho očakávané rekonštrukcie ciest sa rozbiehajú na viacerých miestach

Tešiť sa z toho môžu nielen v Utekáči, ale aj na juhu Banskobystrického kraja.

UTEKÁČ. Motoristi sa po rokoch hromženia dočkali a môžu sa tešiť, že viac ako 34 kilometrov úsekov ciest na trasách Brezno – Čierny Balog a Kokava nad Rimavicou – Utekáč, vrátanie dlhoročnej "nočnej more" v úseku Utekáč - Sihla bude v budúcom roku už minulosťou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Stalo sa to ako informovala vedúca oddelenia komunikácie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková vďaka získaniu viac ako 10,4 milióna eur z eurofondov. Na priebeh prác sa išli počas kontrolného dňa priamo na stavenisku pozrieť aj starostovia dotknutých obcí spolu so zástupcami kraja. Rekonštruovať vo veľkom sa bude vďaka eurofondom aj na viacerých cestných úsekoch na juhu Banskobystrického kraja.

Župa si uvedomuje, že ľudia čakali dlho

Úsek Sihla - Utekáč" odovzdala župa už v auguste spoločnosti EUROVIA SK, Dopravstav a SMS. Práce tam už úspešne napredujú.

„Na túto rekonštrukciu čakali obyvatelia i starostovia obcí dlho – chcem im poďakovať za ich trpezlivosť i za spoluprácu, vďaka ktorej sa túto akciu, náročnú na projekčnú prípravu, verejné obstarávanie i kontroly, ktoré v mnohých prípadoch trvajú na ministerstvách veľmi dlho, podarilo úspešne začať," povedal predseda BBSK Ján Lunter s tým, že rovnako ďakuje zhotoviteľom na ktorých pleciach je dnes samotná realizácia rekonštrukcie. „Verím, že sa im ju podarí dokončiť v termíne a v takej kvalite, aby zrekonštruované cesty ešte dlhé roky slúžili obyvateľom tohto regiónu,“ dokončil.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Výstavba dlho očakávaného úseku R2 v Novohrade sa blíži pomaly ku koncu (+FOTO/VIDEO) Čítajte

V rámci tejto investičnej akcie pri sa celkovo opraví 34 kilometrov ciest vrátane štrnástich mostov a jedného zosuvu. Celková cena diela by mala byť 13 335 890,70 eur s DPH.

„Rekonštrukcia, ktorá je rozdelená do dvoch etáp, v sebe zahŕňa okrem iného 71 900 metrov štvorcových, kde bude využitá recyklácia za studena, osadenie viac ako 20 kilometrov nových zvodidiel a rekonštrukciu a vyčisitenie 131 priepustov. Kompletne hotovo by malo byť do konca mája budúceho roka," spresnila Štepáneková.

Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred EUROVIA SK si plne uvedomuje, akú dôležitosť má táto rekonštrukcia pre celý región: „A aj preto rád informujem, že všetky práce napredujú plynule a podľa harmonogramu. Celý náš tím pracuje s obrovským nasadením, aby sme kraju a najmä jeho obyvateľom odovzdali prvotriedne stavebné diela a aby ich spokojne mohli čo najskôr využívať.“

Pracovať sa začne aj inde

Ako informovalo vedenie BBSK nejde o jediné úseky, ktoré sa podarí zrekonštruovať vďaka eurofondom. Staveniská už odovzdali aj na ďalších cestách a rekonštrukcie sa tak rozbehli aj v úsekoch II/571 Fiľakovo – hranica okresu Lučenec/Rimavská Sobota, kde župa zrekonštruuje takmer 10 kilometrov cesty a 8 mostov a tiež na úsekoch II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, kde ide o rekonštrukciu takmer päťdesiatich kilometrov ciest.

„Na vyššie spomenuté cesty sme z eurofondov získali viac ako 20,6 milióna eur. Celkovo sa Banskobystrickému samosprávnemu kraju podarilo za toto volebné obdobie získať len na cesty a cyklotrasy viac ako 60 miliónov eur z eurofondov. Z vlastného rozpočtu župa opravila za posledných päť rokov viac ako 600 kilometrov ciest, čo je najviac spomedzi všetkých samosprávnych krajov,“ zakončil predseda BBSK Ján Lunter