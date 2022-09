Rozpadnutá s rozbitými oknami. Roky chátrajúca ubytovňa v Lučenci sa mení na modernú bytovku

LUČENEC. Roky chátrajúca ubytovňa na Fiľakovskej ceste v Lučenci získa onedlho nové využitie. Po kompletnej rekonštrukcii v nej vznikne 39 bytov.

„Cieľom projektu je kompletná rekonštrukcia existujúcej stavby na bytový dom s následnou revitalizáciou priľahlého okolia,“ informuje na webovej stránkeinvestor, ktorým je spoločnosť NOWA & WELT FINANCE.

Priblížil, že stavbu očistili do úplného skeletu, aby následne aplikovali nové materiály, vedenia a potrubia.

„Noví majitelia tak budú mať istotu, že ich bývanie bude bezpečné, moderné a bezproblémové niekoľko desiatok rokov,“ píše investor o projekte Rezidencia Lučenec.

