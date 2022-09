Najstaršia bryndziareň na Slovensku nie je zasľúbená v súčasnosti len pivu, ale aj umeniu

Výstava čiernobielych portrétov od Waldemara Švábenského má šancu zaujať každého.

DETVA. V centre starej Detvy sa nachádza aj Vagačov dom ktorého súčasťou bola prvá bryndziareň na Slovensku. V jej útrobách dnes vzniká pivo, ale v dome jej zakladateľov miesto má svoje miesto nielen príjemná kaviareň, ubytovacie priestory, ale aj rozsiahle výstavné priestory. A práve v nich sa usadili minimálne do konca roka sugestívne čiernobiele portréty od Waldemara Švábenského, ktorého kamaráti volajú jednoducho Waldo.

Projekt poznačila tragická udalosť

„Vystavované portréty sú súčasťou projektu, ktorého začiatok sa datuje do roku 2017. Bol zameraný na osobnosti slovenského kultúrneho a verejného života. Smrť autorovho syna celý projekt na niekoľko rokov zmrazila. Súčasný výber tak zahŕňa práce zo štartovacieho obdobia aj novšie realizácie, naznačujúce autorov návrat k projektu," uviedli usporiadatelia výstavy v propagačných materiáloch.

Súčasťou vernisáže bol aj koncert originálnej kapely Zlokot na nádvorí Vagačovho domu, ale úvod sa konal na výstave vo vnútri na poschodí, kde pred množstvom návštevníkov predstúpil nielen autor fotiek, ale aj publicista Michal Havran, ktorý sa postaral o úvodné slová.

„Príbeh týchto fotiek poznám, niektoré vznikli pred pandémiou koronavírusu ešte v časoch kedy ma Waldemar ateliér, niektoré sú novšie, vznikli po uvoľnení oparení. Je to len časť jeho talentu. Tí ktorí ho poznajú bližšie vedia, že rád fotí aj vtáčiky, najradšej Chavkoša, ktorému vydal aj veľmi pekné grafické listy,“ uviedol so zjavnou dávkou humoru Havran. Ako už vážnejšie podotkol ,Waldemar Švábenský má podľa neho veľmi silný vhľad do ľudí a dokáže ich na portrétoch dostať do pozícií v akých ich nepoznáme. „Tieto portréty odzrkadľujú aj akúsi autorovu empatickú manipuláciu s akou sa mu ľudia podvoľujú bez toho aby ich zneužíval. Sú to ľudia ktorých poznáte a aj nie. Na každej fotke vidno nielen portrétovaného ale aj pohľad akým sa Waldo díva na svet.

Autor fotiek podotkol, že príbeh tohto projektu bola nesmierne spletitý a bol odsúdený na nedokončenie, ale vďaka Martinovi Doskočilovi sa to predsa len podarilo.

„Už som si myslel, že zostane navždy jednou z mojich prác ktorá zostane neuzavretá, ale vďaka jeho veľkorysosti tomu tak nie je,“ podotkol Švábenský.

Vagačov dom – prístreškom umenia

Výstava fotografických portrétov nie je prvým a zjavne ani posledným projektom, ktorý sa vo výstavných priestoroch Vagačovho domu koná a prináša tak obohatenie kultúrneho diania v meste, ktoré má väčšina spojené len s udržiavaním folklórnych tradícií. Viac o tom ako sa podarilo túto výstavu zrealizovať rozpovedal spomínaný Martin Doskočil, ktorý jenielen zakladateľom Podpolianskeho pivovaru, ale aj iniciátorom záchrany Vagačovho domu a snahy jeho začlenenia aj na pomyselnú kultúrnu mapu Podpoľania.

„Stalo sa to tak, že v našich pivovarských priestoroch oslavoval vďaka pandémii s dvojročným posunom šesťdesiatku Boris Kršňák – televízny moderátor a zakladateľ Víkendu atraktívneho divadla vo Zvolene. Waldo bol návštevníkom oslavy a ja som mu ukazoval naše priestory v ktorých sme chceli usporadúvať tematické výstavy. Vedel som, že fotí prírodu a hlavne vtáčiky tak som mu povedal, že by sme ich mohli vystaviť. Zjavne ho priestory zaujali natoľko, že už vtedy povedal, že má niečo lepšie. Ukázal mi v mobile jeden z týchto portrétov a ja som povedal, že nemáme čo riešiť.“

Doskočil sa snažil znížiť mieru svojho podielu na dokončení dlhoročného úsilia. Základným problémom bolo podľa neho hlavne zhmotnenie do podoby v akej je. Nadrozmerné portréty si totiž vyžadovali finančne náročnú tlač, ktorá zabezpečila to, že fotky ukážu svoju pravú silu. „Pôvodne Waldo chcel aby sme ich vytlačili len niekoľko ja som mu povedal nech vytlačíme všetko za čím si stojí, tak sme sa dostali cez číslo 30. Neviem či sú tam úplne všetky, jeden mi dokonca daroval, ide o portrét Janka Lehotského. Je možné, že ho umiestnime už nie priamo v priestoroch výstavy, ale vo vstupných priestoroch, kde bude už nastálo.“

Martin Doskočil s darovaným portrétom od Walda. (zdroj: Radovan Vojenčák)

S fotografom sa poznajú už od detstva, bolo to sídliskové kamarátstvo, aké sa dnes už vytratili. Hoci žije Švábenský už roky v Bratislave stále ho vníma ako „detvanca“ a tím pádom človeka, ktorého tvorba do týchto priestorov automaticky patrí. Je pravdepodobné, že ak bude k tomu budúcnosť naklonená, budú tu usporadúvať naďalej rôzne výstavy a nepôjde o jedinú fotografickú výstavu, ale priestory Vagačovho domu budú v rámci novembra - mesiaca fotografie patriť tomuto druhu umenia.

„V tomto by sme chceli spolupracovať aj s neďalekým kultúrnym centrom Arteska hlavne vtedy ak budú mať nejakú tému pre ktorú by ich priestory boli malé,“ zakončil Doskočil.

Waldemar Švábenský - človek hromadného výskytu Waldemar Švábenský sa narodil vo Zvolene v roku 1968. Až do svojich štúdií na SUPŠ v Kremnici žil v Detve. Školu dokončil v roku 1986 ako reštaurátor, no postupne sa začal venovať grafickému dizajnu a fotografii, ktorými sa živí dodnes. Zvíťazil v niekoľkých súťažiach o najlepší signmaking a logotyp, venuje sa tvorbe tlačovín, časopisov, kníh, obalovému dizajnu, 3D modelovaniu, animácii, motion dizajnu, koncertnej a eventovej fotografii. Za dizajn knihy Haiku básnika Petra Hotru získal ocenenie „Najkrajšia kniha Slovenska 2021“. Organizuje festival „Svet podľa Gabriela“, zameraný na podporu LGBTI komunity. Festival získal v roku 2019 cenu Inakosti v kategórii Počin roka a v roku 2020 ocenenie ombudsmanky Márie Patakyovej za prínos v oblasti ochrany základných práv a slobôd. zdroj: management Vagačovho domu v Detve.

Stručne o Vagačovom dome Vagačov dom, pôvodne rodinný dom Vagačovcov, dominanta mesta Detvy. V historickom centre na dnešnej Partizánskej ulici založil Ján Vagač v roku 1787 prvú bryndziareň na Slovensku. Výrobky detvianskej bryndziarne preslávili Detvu doma aj vo svete. Znárodňovanie podnikov po roku 1948 znamenalo likvidáciu rodinnej bryndziarne a v roku 1951 v nej bola výroba zrušená. Dnes v zrekonštruovanom Vagačovom dome vôňu bryndze nahradila vôňa zlatistého moku. V Podpolianskom pivovare sa varí domáce nepasterizované a nefiltrované pivko Dobronay. Okrem pivovaru sa tam nachádza útulná kaviarnička s čitárňou, kde si okrem výbornej kávy, domácich zákuskov môžu zákazníci prečítať aj dobrú knihu. Obdivovať staré fotografie, portréty významnej rodiny aj starožitný nábytok. Podkrovie ponúka príjemné ubytovanie s výhľadom na krásy Podpoľania a blízkeho okolia. Na prvom poschodí Vagačovho domu sa pripravuje múzeum, ktoré bude venované nielen rodine Vagačovcov ale ponúka priestory aj na výstavy a kultúrne akcie rôzneho druhu. Vagačov dom predstavuje komunitné centrum. zdroj: regionpodpolanie.sk

