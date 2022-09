Samospráva Tisovca podpísala zmluvu na zdravotné stredisko, stáť má vyše 830-tisíc eur

Povinnosťou v tomto projekte je ukončiť realizáciu stavby do konca bud.úceho roka

TISOVEC. Mesto Tisovec v okrese Rimavská Sobota už podpísalo zmluvu so zhotoviteľom o diele v rámci projektu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Nové zdravotné stredisko má vzniknúť v budove sídla spoločnosti Služby mesta Tisovec na Francisciho ulici a stáť má vyše 830-tisíc eur. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Irena Milecová.

Ako pre TASR priblížila primátorka, samospráva podpísala zmluvu so spoločnosťou Westron Partners, ktorá má zabezpečiť stavebnú časť projektu. Mesto už má vysúťažené i dodávky zdravotníckych pomôcok a vybavenia. Rekonštrukčné práce budú môcť odštartovať až po kontrole verejného obstarávania zo strany Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré je riadiacim orgánom eurofondovej výzvy zameranej na budovanie CIZS.

"Verím, že stavbu odovzdáme najneskôr v novembri. Povinnosťou v tomto projekte je ukončiť realizáciu stavby do konca budúceho roka," skonštatovala Milecová. Ako dodala, meškanie projektu spôsobilo opakovanie verejného obstarávania. V pôvodnej súťaži mesto nemalo zriadenú komisiu na odobrenie výberu víťazného uchádzača, čo síce nebolo podmienkou hodnotenia projektu, no samospráva sa obávala, že by v prípade kontroly v budúcnosti mohla byť mestu uložená korekcia.

Mestskú budovu na Francisciho ulici čaká v rámci projektu CIZS komplexná rekonštrukcia, pre zjednodušenie prístupu pacientov v objekte pribudne i výťah. V novom zdravotnom stredisku budú sídliť dvaja všeobecní lekári pre dospelých, jeden pediater, dvaja stomatológovia a gynekológ. Súčasťou strediska má byť aj ambulancia fyzioterapie. "Priestory, ktoré majú lekári v súčasnej dobe, sú nevyhovujúce. Vďaka projektu ich zjednotíme pod jednou strechou v priestoroch hodných 21. storočia," dodala Milecová.