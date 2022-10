Babinská si vďaka výkonom vypýtala miestenku do repre

Na M-SR staršieho žiactva a dospelých do 23 rokov v Košiciach sa darilo viacerým atlétom MAC REDOX-u Lučenec. Zbierali cenné kovy a tvorili si nové osobáky.

KOŠICE. Atléti lučeneckého MAC REDOX-u sa opäť ukázali vo výbornom svetle. Na republikovom šampionáte staršieho žiactva a dospelých do 23 rokov zbierali cenné kovy a prekonávali vlastné osobáky.

Zina Babinská (v tmavom) počas behu na M-SR v Košiciach (zdroj: Lea Bačová)

Metropola východu hostila majstrovstvá Slovenska počas tretieho septembrového víkendu (17.-18. 9.). Tradičnou účastníčkou atletických podujatí je Lea Bačová. Táto pretekárka sa v Košiciach predstavila v dvoch disciplínach. V oboch z nich sa umiestnila na rovnakom mieste – deviata. "Hoci som neobsadila medailové pozície, vďaka novému osobáku som predovšetkým s trojskokom nadmieru spokojná. Už sa teším, keď skočím desať metrov. Tentokrát bolo súťaženie dosť namáhavé, keďže obidve moje disciplíny sa mi začali naraz a musela som behať tam a späť. Aj tak z nich mám super pocit a už sa teším na ďalšie preteky a zlepšenie sa v týchto disciplínach," vrátila sa v myšlienkach na M-SR Lea Bačová.

3. miesto M. P. Čemana za výkon v hode diskom (zdroj: Lea Bačová)

Novými maximami sa môže pochváliť aj Matej Pavol Čeman. Tento atlét ich dosiahol v hode diskom (3. miesto za 36,96 m) i vo vrhu guľou (7. miesto za 12,21 m). Podľa slov Lučenčana patrí najväčšia vďaka jeho otcovi, ktorý je jeho osobným trénerom a na súťaž ho skvele pripravil.

S medailou na krku sa do centra Novohradu vrátila aj Zina Babinská. V osemstovke obsadila tretiu priečku. "Tieto preteky boli pre mňa jedny z najdôležitejších, na ktoré som sa pripravovala. O to viac som bola sklamaná, keď som sa zranila a nemohla trénovať kvôli bolestiam v lýtku. No aj tak som sa nevzdala a do behu som dala všetko. Bolo to náročné, ale ten moment, keď som dobehla, bol neopísateľný. Napokon z toho bola bronzová medaila. Aj keď so svojím behom nie som veľmi spokojná, nebol z toho ani osobák. Všetky sme išli s taktikou vyhrať a nikto nechcel ťahať. No tú atmosféru som si užila najviac, aj keď počasie bolo škaredé a chladné, bronzová medaila z M-SR na 800 metrov ma hriala pri srdci," prezradila Babinská.

To však nebolo všetko. Dobrý pocit na duši umocnila ešte jedna skutočnosť. "Potom prišiel ten moment. Zavolal si ma samotný reprezentačný tréner a oznámil mi, že ma vybrali na medzištátne stretnutie do Znojma v Čechách, kde budem reprezentovať Slovensko. Je to pre mňa splnený sen a odmena za celú letnú prípravu," pokračovala nadšená Babinská.

Na košickej edícii M-SR sa nesmel chýbať ani ďalší tradičný účastník športových podujatí. Diaľkár Adam Vrábeľ bol po pretekoch spokojný z polovice. "12,21 metrov je môj nový osobný rekord v trojskoku, takže s výkonom spokojný určite som. No mrzí ma, že mi to stačilo len na konečné deviate miesto. Finále skákala už len šestica najlepších. Som presvedčený o tom, že keby som sa medzi finalistov prepracoval aj ja, určite by som predviedol ešte lepší výkon. No preteky som si aj tak naplno užil," zakončil hodnotenie atlétov MAC REDOX Lučenec Vrábeľ.