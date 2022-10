MS juniorov (U18) v boccii: Simona Fehérová novou svetovou rekordmankou

Dlhodobá a systematická práca Centra talentovanej mládeže priniesla zaslúžené ovocie. Slovenskí juniori sa ocitli v TOP svetovej osmičke.

Čítajte už teraz, alebo v týždenníku MY Novohradské noviny - v predaji od utorka 4. októbra 2022.

RÍM, TALIANSKO. Vďaka svojim výkonom sa zaradili medzi svetovú elitu. Reč je o juniorských reprezentantoch (U18) Slovenska v boccii – raffa. Na majstrovstvách sveta, ktoré sa konali v druhej polovici septembra vo "večnom meste", sa s dvojkrížom na hrudi predstavilo aj niekoľko Lučenčanov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Svetový šampionát sa konal vo Federálnom technickom centre boccie v Ríme v dňoch 19.-25. 9. Trénermi kvarteta Slovákov v zložení Simona Fehérová, Hugo Bagó, Miroslav Dováľ a Martina Grexová boli Daniel Obročník a Ján Torok. Centrum Novohradu ešte zastupovali vedúci výpravy Ján Brezňan a Ján Macko v roli prezidenta Slovenskej asociácie boccie.

Ambiciózna športovkyňa Simona Fehérová sa zúčastnila troch kategórií, či lepšie povedané, troch rôznych disciplín. Prvou bola ženská precision feminile, teda tzv. precíz, kde išlo o hody na presnosť. V tejto disciplíne sa stredoškoláčka prebojovala zo základnej časti do top osmičky. Tu obsadila prvé postupové miesto s počtom bodov 22, čím stanovila nový ženský svetový rekord.

Slovenskí juniorskí reprezentanti v boccii (U18) na MS v Taliansku (zdroj: FB Mesto Lučenec / International Bowls Confederation)

"Žiaľ, na semifinále to nestačilo, keďže ma v zápase o postup, kde sa hralo K.O. systémom, teda jeden prehratý zápas rovná sa nepostup, prekonala Švajčiarka Giorgia Cavadini. Celkovo som v tejto disciplíne obsadila piate miesto. Ďalšou disciplínou, v ktorej som sa predstavila, bola coppia mista, čiže zmiešané dvojice (muž a žena). Tu som spolu z Mirkom Dováľom obsadila tretie miesto. Medzi najlepšiu osmičku sme postúpili po vyhratej baráži proti Alžírsku. O postup do semifinále sme bojovali so Švajčiarmi, ktorých sme porazili v pomere 12:2," priblížila Simona Fehérová.

Slovenskému zmiešanému mixu následne nevyšlo semifinále podľa predstáv. V ňom našu zmiešanú dvojku porazili šikovní chorvátski reprezentanti. Poslednou, v poradí treťou disciplínou, v ktorej mladá Lučenčanka súťažila, bola coppia feminile. Išlo o ženské dvojice.

Zo svetového šampionátu U18 v boccii (Rím, Taliansko) (zdroj: FB Mesto Lučenec / International Bowls Confederation)

"Spoločne s Martinou Grexovou sme sa prebojovali do TOP 8. Žiaľ, v zápase o postup do semifinále nás zdolali Rakúšanky. Celkovo naše výkony hodnotím veľmi kladne. Všetci sme zo seba vydali maximum a zhodli sa, že sme si počínali naozaj dobre. Osobne som bola veľmi spokojná so svojim výkonom, ako aj s výkonmi mojich spoluhráčov. Samozrejme, vždy to môže byť lepšie a mali sme šancu obsadiť aj ďalšie pódiové umiestnenia, no, bohužiaľ, tentokrát to lepšie nevyšlo.

Za naše úspechy vďačíme našim skúseným trénerom, ľuďom, ktorí nás podporovali a držali nám palce, prezidentovi SAB Jánovi Mackovi taktiež nášmu ministerstvu školstva. Tieto výsledky nás motivovali do ďalších tréningov a sme odhodlaní o rok na ďalších majstrovstvách prekonať svoje výkony a byť ešte lepšími," doplnila s výsledkami spokojná S. Fehérová.

V konkurencii dvadsiatich krajín sa Slovensko napokon umiestnilo na konečnom ôsmom mieste. To si zabezpečilo po zisku dvoch bronzových medailí, a to v disciplínach hra dvojíc-muži a hra-mix.

"Majstrovstvá sveta juniorov boli úspešným ukončením päťročného tréningového cyklu nášho Centra talentovanej mládeže. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí nejakou mierou prispeli k úspechu našej reprezentácie," netajil nadšenie šéf Centra talentovanej mládeže Ján Brezňan, ktorý bol na svetovom šampionáte v roli vedúceho výpravy.

Výsledky slovenských juniorov pozorne sledoval aj prezident SAB. "Všetci štyria podali v zápasoch veľmi dobré výkony. Je to výsledok ich prípravy – od ich začiatkov až dodnes, a to za prispenia všetkých, ktorí sa im venovali, ako aj patričného športového šťastia. Dve medailové umiestnenia plus tri umiestnenia v svetovej osmičke, a to všetko spolu s ustanovujúcim svetovým, resp. európskym rekordom v disciplíne precision dievčat. Týmito výsledkami sme sa zaradili do svetovej špičky. Veľká gratulácia všetkým," zhodnotil Ján Macko.

Slová prezidenta slovenských boccistov potvrdzuje aj nová rekordmanka.

"Tieto súťaže nie sú iba o vyhrávaní, prehrávaní, či pódiových umiestneniach. Je to aj o spoznávaní nových ľudí z rôznych krajín sveta, vytváraní kamarátstiev a utužovaní vzťahov, o radosti z tohto krásneho športu, činnosti, ktorú máme veľmi radi a zábave. Tvrdo sme trénovali, veľmi sme si to užili a tieto naše výsledky sú už iba čerešničkou na torte našej driny a snahy niečo dokázať, čo sa nám v konečnom dôsledku úspešne podarilo," dodala Fehérová.