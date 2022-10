Na Gemeri vyrástla nová atrakcia, zahŕňa aj druhé najväčšie vojenské outdoorové múzeum v krajine

Pri kopaní repliky vojenského bunkra našli nábojnice z československého guľometu vzor 26.

RIMAVSKÁ BAŇA. Približne 4,5 kilometra dlhý náučný chodník s piatimi zastaveniami sa koncom septembra stal novou atrakciou na Ceste SNP Gemerom-Malohontom. Tá spája významné miesta v regióne z čias II. svetovej vojny a Slovenského národného povstania (SNP).

Oficiálny názov tejto turistickej zaujímavosti je Náučný chodník – Bojisko SNP Rimavská Baňa a na jeho piatich informačných tabuliach sa návštevníci dočítajú rôzne zaujímavosti o bojujúcich stranách, ich výzbroji, ale aj o priebehu bojov v uvedenej lokalite.

Ako povedal iniciátor projektu, historik Viktor Brádňanský, v miestach, kadiaľ vedie náučný chodník, sa počas SNP bojovalo od 19. do 22. októbra 1944.

Šlo o takzvaný obranný úsek č. 6, ktorý bránil peší prápor Narcis doplnený delostreleckou batériou.

Prápor sa postavil na odpor nemeckej útočnej skupine Kampfgruppe Sonne, ktorá postupovala od juhu z Maďarska na povstalecké územie.

Povstalci sa opevnili pred Rimavskou Baňou na pahorku Hrb, kde sa Rimavská dolina zužuje a z oboch strán je lemovaná kopcami s ťažšie priechodným lesným porastom. Okrem zaujatia pozícií na Hrbe postavili na protiľahlom kopci Výsevná dve guľometné hniezda.

Bunker, guľometná pozícia aj sochy vojakov

Práve na Hrbe a Výsevnej nájdu turisti dve hlavné zaujímavosti náučného chodníka.

Prvou je replika vojenského bunkra – zemľanky na Hrbe a druhou obnovená guľometná pozícia na protiľahlom vrchu Výsevná.

„Obnovili sme ju na autentickom mieste, keďže jej výklenok v úbočí kopca bol jasne poznateľný a bol tiež zaznačený na mape. Pri kopaní sme tu dokonca našli nábojnice z československého guľometu vzor 26. Je odtiaľto vidieť celé bojisko až na kótu Hrb a guľometná pozícia krásne kryla celú dolinu aj jej prípadný obchvat,“ vysvetlil Brádňanský, podľa ktorého rozmiestnenie obrany pri Rimavskej Bani bolo naozaj dôkladne prepracované.

„Nemci ju v podstate ani nepokorili, hoci sa snažili o rôzne obchvaty. Povstalci sa napokon po páde Tisovca na severe regiónu sami stiahli do hôr, pretože nepriateľ na nich vďaka tomu mohol zaútočiť od chrbta,“ dodal historik.

Ako sám hovorí, myšlienku vytvoriť takúto trasu mu vnukol priamy účastník SNP Július Molitoris, ktorý vytvoril základ konceptu Cesty SNP Gemerom-Malohontom.

„Raz sme tak sedeli pri pohári vínka a hovorili sme o Povstaní. On mi rozprával svoje zážitky a vtedy povedal krásnu vec: Viktor, keď sa my všetci pamätníci pominieme, myslíš si, že si ešte niekto na nás a na SNP spomenie? Ja verím, že áno a to bola pre mňa najväčšia inšpirácia, aby som pokračoval v jeho práci,“ vysvetlil Brádňanský.