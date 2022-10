Rodina je základ. SČK a škola to vedia

Športovo ladený deň prilákal desiatky detí s rodičmi. Účastníci akcie si mohli vychutnať futbal, basketbal, volejbal i ukážky lučeneckých kynológov.

LUČENEC. Rodina. V tomto hesle a zároveň samotnom označení projektu sa nieslo športovo-rekreačné podujatie, ktoré sa konalo v centre Novohradu uplynulú stredu (28. 9.) popoludní. "Na svedomí" to má (najmä) lučenecký územný spolok slovenského Červeného kríža, významným "spoluvinníkom" je tiež ZŠ Ladislava Novomeského.

O jedinečnom význame Červeného kríža nie je potrebné diskutovať. Táto organizácia sa v rámci svojej činnosti púšťa do viacerých projektov.

V areáli ZŠ L. Novomeského predviedli svoje zručnosti aj malí futbalisti z MŠK Novohrad Lučenec pod vedením kouča V. Kováča (zdroj: Róbert Rácz)

Jeden z nich sme mohli pred pár dňami vidieť (a zažiť si jeho atmosféru) na vlastné oči (a na vlastnej koži). Ruku k dielu priložila základná škola na sídlisku Rúbanisko II. Napriek tomu, že lokalitu akcie a celý priebeh podujatia bolo potrebné "zmáknuť" za pár hodín, doslova v hodine dvanástej, svoju prítomnosť neoľutoval žiadny návštevník.

Zásahy mladých dobrovoľných hasičov sledovali všetci so zatajeným dychom (zdroj: Róbert Rácz)

Deti spolu s rodičmi a najbližšími rodinnými príslušníkmi si mohli naplno vychutnať rozmanité spektrum športových súťaží. Hral sa basketbal, volejbal, stolný tenis, ukážky osvojených zručností predvádzali najmladšie futbalové kategórie MŠK Novohrad Lučenec. Edukačný aspekt podujatia podčiarkla možnosť vyskúšať si kardiopulmonárnu resuscitáciu (KPR) v praxi, a to všetko pod drobnohľadom vyškolených pracovníkov SČK.

Aj Cora Muchová, žiačka SOŠPg v Lučenci, podľahla čaru štvornohých miláčikov a kynológii (zdroj: Róbert Rácz)

Azda najväčší úspech prítomných – veľkých, malých i tých najmenších – však zožali ukážky psovodov. Zásahom výnimočných zvierat, často označovaných za najlepších priateľov človeka, sa prizerali desiatky účastníkov stredajšej akcie. Neraz so zatajeným dychom.

Jednou z pomyselných "čerešničiek na torte" vydareného podujatia boli ukážky zásahu mini-dobrovoľných hasičov z Fiľakovských Kováčov.

Na našu otázku, čo podnietilo ZŠ L. Novomeského zorganizovať takúto megaakciu v ultrakrátkom čase, sme dostali odpoveď od samotného riaditeľa školy.

"Mali sme ponuku od Červeného kríža, ktorý narýchlo hľadal priestory. Rozhodli sme sa, že do toho ideme, máme takéto cítenie... Vnímali sme v tom však aj iný zmysel. Podarilo sa nám prilákať desiatky rodičov a ich detí do priestorov školy, kde sa môžu zahrať, porozprávať, zašportovať si – proste, kde by rodiny spoločne strávili pekné popoludnie. Ja osobne si myslím, že napriek veľmi ´zaujímavému´ a nevyspytateľnému počasiu sa tu dnes zišla skvelá patria. Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí k nám dnes zavítali," zaznelo z úst riaditeľa ZŠ L. Novomeského v Lučenci Petra Pauloviča.