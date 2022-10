1000 Pull up challenge: Všetci siahli na dno svojich síl

Päťdesiati účastníci vytvorili nový rekord. Vďaka svojim výkonom vyzbierali viac než dvetisíc eur. Tie poputujú na pomoc Sebimu.

Účastníci zapojení do 2. ročníka výzvy Pull up Challenge (Zdroj: Radovan Mydlo)

LUČENEC. "Len s božou milosťou sa to podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Pri tomto ročníku som spoznal veľmi veľa ochotných, nezištných a nápomocných ľudí. ŠPORT jednoducho spája. Účastníci, boli ste úžasní!", zneli úvodné vety v statuse na facebookovom profile Radovala "Mydiho" Mydla pár hodín po akcii s názvom 1000 Pull up challenge.

Druhý ročník podujatia sa niesol v charitatívnom podtóne. Konal sa počas prvého októbrového dňa (v sobotu, 1. 10.). Desiatky športovcov z (nielen) nášho regiónu sa spojili, aby podporili správnu vec. Bola ňou podpora malého Lučenčana, trpiaceho ojedinelou chorobou s ďalšími pridruženými diagnózami.

Radovan Mydlo drží na rukách malého Sebiho (zdroj: Radovan Mydlo)

"Sebi trpí autonómnou dysfunkciou. Tá sa vyznačuje zástavami dýchania, spomaľovaním alebo úplnými zástavami srdca, problémami s trávením, vylučovaním či reguláciou telesnej teploty. Navyše, pridružili sa k tomu aj tracheomalácia a epilepsia. Je pravdepodobne jediným žijúcim pacientom s touto diagnózou na svete," prezradil Radovan Mydlo, hlavný organizátor akcie.

Ten sa po úspešnom premiérovom ročníku spred roka rozhodol výzvu zopakovať aj druhýkrát. Podstatou športového podujatia bolo urobiť čo najviac zhybov na hrazde, pričom každý jeden zhyb bol ocenený desiatimi centami. Pomocnú ruku podalo množstvo firiem, ktoré R. Mydlo oslovil.

Päťdesiatim účastníkom sa napokon podaril doslova husársky kúsok. V priebehu šiestich hodín dokázali urobiť dovedna 21 360 zhybov, čo znamená, že Sebiho rodine tak mohli odovzdať 2360 eur.

V plnom nasadení: Jeden zhyb = 10 centov (zdroj: Radovan Mydlo)

"Tento ročník už nebol len o športe. Chceli sme pomôcť chorému chlapčekovi Sebimu. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo bolo výrazne cítiť, že sme sa všetci zomkli a ťahali za jeden povraz. Účastníkom som na úvod povedal, že chcem, aby do toho išli s takým postojom, že na konci si každý jeden povie, že viac urobiť nemohol. Tak aj bolo. Po skončení výzvy za mnou mnohí prišli a povedali mi, že do toho dali maximum a siahli si na dno svojich síl. Nechali tam kus seba, na každého jedného účastníka som hrdý," nešetril slovami chvály spokojný organizátor. Aj on sám prispel do výsledného sumára 1555 zhybmi.