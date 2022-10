Junior klub zažil na Považí naozajstnú medailovú žatvu

Tvrdá príprava sa zverencom Michala Bokora opäť vyplatila.

LUČENEC/POVAŽSKÁ BYSTRICA. Výprava mladých džudistov a ďžudistiek z Junior judo klubu Lučenec do centra Považia na medzinárodnú veľkú cenu bola naozaj úspešná. Dvadsiatka juniorských športovcov priniesla domov až 16 medailí. Podujatie Grand Prix Považská Bystrica sa konalo v sobotu 1. októbra a bojovalo sa na ňom v piatich mládežníckych kategóriach. Konkurencia bola naozaj silná, súťažilo tu 452 pretekárov z 51 klubov dokopy z ôsmich krajín.

Ospalý úvod napravil ziskom medaily

Tréner Junioru Michal Bokor pochválil všetkých zverencov za výbornú reprezentáciu kluby a povedal podrobnosti o úspešnom turnaji.

„Začal by som váhovou kategóriou mini do 46 kg Tomáš Caban, ktorý sa po takom „ospalom“ a rozpačitom začiatku v prvom zápase dostal cez opravy do boja o tretie miesto, kde súperovi nedal šancu a získal bronz. V mini do 38 kg nás reprezentovali Samuel Greguš a Noel Skladivík. Samo mal prvé dva zápasy veľmi ťažké, stáli ho veľa síl a mal málo času na regeneráciu. V semifinále tak prehral, no v boji o bronz už nezaváhal.“