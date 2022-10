Úžerníci, biele kone aj Šani vyberajúci v Poltári

Gangsterka, ktorú natáčali v Lučenci aj Rimavskej Sobote, prichádza do kín.

LUČENEC, RIMAVSKÁ SOBOTA. Očakávaný slovenský film Čierne na bielom koni už o pár dní predstaví návštevníkom kín v Lučenci aj Rimavskej Sobote hrdinov príbehov z Novohrad a Malohontu.

Podľa slov Petra Gašparíka, PR manažéra spoločnosti Continental film, film vyrozpráva osem kapitol o tom, prečo sa báť ľudí, ktorí vám podajú pero a povedia: Stačí podpísať!

" Aj o tom, ako dokáže nečakaná láska strpčiť zločincom pokojný život a kam až dokážu súdni ľudia zájsť, ak ich prerastie pýcha. No a nakoniec o tom, že hrdina je ten, kto sa nebojí smrti, ani keď zomrie posledná nádej. Veď ak ide o lásku, trochu bolieť to musí. Najmä ak ide o lásku k peniazom," zhrnul Gašparík a pokračoval:

"Na čele filmových dobrodruhov, ktorí sa zahrávajú s peniazmi a komplikujú si spokojný život láskou, sú Bandy Koháry (Milan Ondrík) a Lučáno Ármin Wámbéry (Attila Mokos). Spolu s naivným Zsoltim Bófantim (Tomáš Mischura), kvôli túžbe po šťastí, čoraz viac narážajú na nepísané pravidlá malomestského organizovaného zločinu. A možno by to so cťou ustáli, keby práve do Lučenca nezavítala aj dvojica dravých finančných žralokov z Brna Vincenc Draxl a Silvestr Sonntag (Petr Vaněk a Tomáš Jeřábek), ktorí sem síce prišli na rutinnú pracovnú cestu, ale veľmi rýchlo pochopia, že Rimavská Sobota nie je finančné centrum Londýna. A robiť tu biznis sa vymyká všetkým pravidlám z motivačných príručiek pre úspešných obchodníkov. Ako dlho potrvá, než s nimi obávaný pán Lučenca Šani Pataki (Zoltán Mucsi) stratí trpezlivosť? A stihne ich zachrániť láska k osudovým ženám – k Csille alias Katona Kitty (Rebeka Poláková) najkrajšej kočke v celom Lučenci, a k anjelsky nevinnej Janke (Jana Kovalčíková), ktorá sa naučila, že s chlapmi treba mať svätú trpezlivosť? Film plný svojrázneho humoru a nečakaných dejových zvratov prinesie odpovede aj na tieto otázky."

Film Čierne na bielom koní príde do slovenských kín vo štvrtok 13. októbra, avšak už v pondelok 10. októbra si ho budú môcť záujemcovia pozrieť v exkluzívnej predpremiére v lučeneckom Kine Star (o 17.00 hod.) a rimavskosobotskom Kine Orbis (o 18.00 hod.).

"Publikum príde pozdraviť režisér, scenárista a producent Rasťo Boroš spolu s hercami Milanom Ondríkom, Tomášom Mischurom a Janou Kovalčíkovou.

Gangsterku s prívlastkom romantická natáčali v lete pred dvoma rokmi. Vtedy sme sa skontaktovali s jej režisérom Rastislavom Borošom. Ten už má na svojom konte film Stanko, časť z ktorého sa tiež natáčala v našom regióne.