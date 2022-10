Basketbalisti BKM svoje prvé víťazstvo ešte nedosiahli

Štart do aktuálneho ročníka vlaňajšiemu vicemajstrovi zatiaľ nevychádza.

LUČENEC. Minuloročný vicemajster z Lučenca nebodoval ani v druhom kole Niké SBL. Basketbalisti BKM Lučenec podľahli Prievidžanom na ich domácej palubovke. Lučenčania v zápase prehrávali aj viedli, no nakoniec podľahli v stredu 5. októbra svojmu súperovi 79:85. Tréner Lučenca Marko Boras vidí príčinu prehry v trestných hodoch. Lučenčanom tak po dvoch odohratých kolách patrí posledné (8) miesto v tabuľke.

Svoje kvality budú môcť ukázať konečne naplno už najbližšiu nedeľu (9. októbra) v lučeneckej Arene, kedy v treťom kole basketbalovej extraligy privítajú od 17.00 hod. Handlovú, ktorá je aktuálne šiesta.

Najlepším strelcom Lučenca v zápase bol Isaiah White s 20. bodmi. Po dvoch kolách mu patrí ôsma priečka v prvej desiatke najlepších hráčov ligy.

Niké SBL 2022/2023 – 2. kolo:

BC Prievidza – BKM Lučenec 85:79 (19:13, 27:22, 13:26, 26:18)

Prievidza: Taylor 20, Djukanovič a Ilič po 13, Gligorijevič 12, Jašš 4 (Hukič 10, Lukáč 9, Gajdoš a Krčmárik po 2)

Lučenec: White 20, Eaddy 18, Kneževič 11, Goss 7, Bolek 4 (Natesan 17, Láštic 2, Siládi 0)

TH: 23/19 – 20/10, Fauly: 20 – 22, Trojky: 10 – 7, Rozhodovali: Ženiš, Uhrin, Hudec

Povedali po zápase:

Krunoslav Krajnovič, tréner Prievidze: "V prvom rade som rád, že sme vyhrali kvôli fanúšikom a kvôli chalanom, ktorí sa fakt nadreli. Tri dni pred týmto zápasom sme mali hlavu v smútku, takže sme mali čo robiť, aby sa chalani psychicky zdvihli, lebo najmä im bolo ľúto, že v tom prvom zápase nevyhrali, keď tu bola plná hala, čo si ja myslím, že na Slovensku tak často nebude túto sezónu.

To sú pozitívne veci, ktoré musíme vyzdvihovať v slovenskej lige, že je plná hala, že hráme ten basketbal, že sa všetci bavíme aj v ťažkých časoch. Ak si niekto myslel, že my budeme ľahko vyhrávať zápasy, tak je na omyle. My máme viac tú povinnosť, okrem toho, že máme nové družstvo, čo potrebuje nejaký čas, aby si rozumeli na ihrisku, že si zvyknú hrať hráči, ktorí nehrali slovenskú ligu, na samotnú ligu, na súperov, na haly, na úplne na všetko.

Máme tiež povinnosť rozvíjať mladých hráčov, tak musíme byť trpezliví pri chybách aj nových hráčov, aj tých mladých, preto to niekedy vyzerá rozpačito. Ale nemôžeme poprieť hlavne snahu. Verím, že nás ľudia podporia v čo najväčšom počte aj keď budeme vyhrávať, aj keď budeme prehrávať. Naozaj robíme všetko, celý klub, aby sezóna bola lepšia."

Patrik Lukáč, hráč Prievidze: "Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas. Pred zápasom sme si povedali, čo zlepšiť oproti Handlovej, kde sme strašne kazili niektoré úseky. Začali sme však nekoncentrovane šnúrou, ktorú nám dal Lučenec. Potom sme sa zobudili, v šatni sme si ešte cez polčas povedali, čo treba zlepšiť, že sa nemôžeme uspokojiť s tým, že po polčase vyhrávame.

Do tretej štvrtiny sme zase nastúpili nekoncentrovane, z čoho bola šnúra, po ktorej Lučenec skoro zápas otočil. Som rád, že sme ukázali charakter ako družstvo a tento zápas sme nenechali len tak odletieť, vyhrali sme a je to tak, ako to je."

Marko Boras, tréner Lučenca: "Bol to veľmi ťažký zápas. Prehrávali sme o 16 bodov, potom sme sa zase vrátili a vyhrávali, ale v poslednej štvrtine sme hrali veľmi zle a nevyhrali sme.

Prehrali sme, lebo sme nepremenili veľa jednoduchých košov spod koša a mali sme aj zlé percento na trestných hodoch. Prehrali sme kvôli trestným hodom, ktoré sme hádzali mizerne a premenili sme ich len 50%. Myslím, že to rozhodlo o víťazovi."

Lukáš Bolek, hráč Lučenca: "V prvom rade gratulujem domácemu tímu k zaslúženému víťazstvu. Som rád, že tu bola atmosféra aká bola, pretože Prievidza si to určite zaslúži. K nášmu výkonu nemám veľmi čo povedať.

Trápime sa. Bohužiaľ, je to tak a je to druhý zápas za sebou. Musíme s tým niečo spraviť, musíme to rozanalyzovať. Čaká nás ďalší náročný zápas, čaká nás Handlová doma. Žiadny zápas nebude ľahký."

Výsledky ďalších zápasov druhého kola Niké SBL:

MBK Baník Handlová – Iskra Svit 73:85 (18:18, 15:20, 12:26, 28:21)

Patrioti Levice – Inter Bratislava 100:66 (25:19, 27:21, 23:13, 25:13)

Spišskí Rytieri – BC Komárno 96:87 (20:23, 25:21, 25:21, 26:22)