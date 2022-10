Banícka osada sa postupne mení na turistickú. Železník ponúka viacero unikátov, vrátane historického kina

Na Gemeri chcú sprístupniť vstupnú časť bane Ladislav. Zámer musí schváliť Hlavný banský úrad.

ŽELEZNÍK. Opravená strecha najstaršieho kina v regióne, výstavba vyhliadkovej plošiny, revitalizácia jazierka či obnova baníckej kaplnky.

To sú niektoré z projektov, ktoré v bývalej baníckej osade Železník v Revúckom okrese počas posledných rokov zrealizovalo občianske združenie (OZ) Skryté poklady Slovenska spolu so samosprávou obce Sirk, pod ktorú osada v súčasnosti patrí.

Zavŕšením tohtoročnej letnej sezóny v tomto doteraz turisticky neobjavenom kúte Slovenska bolo koncom leta podujatie Skryté poklady Železníka.

„Konalo sa už po piaty raz. Tradíciu sme chceli zachovať, i keď tento rok sme nemali až toľko finančných prostriedkov, aby sme pripravili tak zaujímavý program ako v minulých rokoch. Je to aj tým, že sme dokončovali vyhliadku a na to sme vynaložili veľa peňazí,“ uviedol predseda OZ Ladislav Bene.

Dodal, že tohto roku šlo vlastne o dve podujatia, pretože v rámci projektu Revúca - mesto kultúry jeho organizátori pripravili na Železníku ochutnávku kávy.

„Preto sme náš termín aj program prispôsobili ich akcii. Teda v podstate sa konali naraz dve podujatia,“ vysvetlil Bene.

Medzi zaujímavosti tohtoročných Skrytých pokladov Železníka patrila možnosť nahliadnuť do banskej štôlne, alebo gastro zážitky v podobe sirkovských guliek, držiek a železníckeho guľáša.

„Zatiaľ je to len v rovine úvah, ale uvažujeme, že by sme spojili sily so združením Rákošská cächa zo susednej dediny Rákoš. Buď spôsobom, že podujatie by sa každoročne konalo striedavo u nich a u nás, alebo časť programu bude tu na Železníku a druhá v Rákoši,“ objasnil Bene.

Obnovená rampa a nová vyhliadka

V rámci postupnej obnovy Železníka, ktorý bol kedysi významným centrom ťažby železnej rudy, sa Skrytým pokladom Slovenska v tomto roku podarilo dokončiť výstavbu už spomínanej vyhliadkovej plošiny.