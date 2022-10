Moc sexu prezradí viac aj o vplyve sexuality na súčasnú politiku

Organizátori sľubujú odpovede na mnohé doposiaľ nevypovedané otázky.

LUČENEC. Odpovede na mnohé doposiaľ nevypovedané otázky o mieste a úlohe sexuality a jej kontextov v našich dejinách sľubuje priniesť podujatie Moc sexu ktoré sa uskutoční v Mestskom múzeu v Lučenci. V priestoroch historickej radnice budú v piatok 7. októbra od 17.00 hod predstavovať rovnomennú knihu Moc sexu prostredníctvom dvoch prednášok profesorka Martina Botíková z Katedry etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Gabriel Bianchi zo Slovenskej akadémie vied Bratislava.

„Prvá prednáška sa bude venovať téme "Jedno dieťa a dosť" o fenoméne jednodetstva, ktoré sa bytostne týkalo aj Novohradu, a docent Bianchi rozpovie napríklad o vplyve sexuality na politiku. Okrem toho, že sa dozviete mnoho zaujímavostí (aj) z histórie Novohradu, odnesiete si domov zdarma i Zborník zo Stretnutia priateľov histórie Novohradu 2021," uviedol Mišo Šesták z občianskeho združenia Priatelia histórie Novohradu, ktoré je spoluorganizátorom podujatia - vstupné je naň dobrovoľné.

Podnetom na usporiadanie podujatia bola rovnomenná kniha zostavená z príspevkov viacerých autorov prezentujúca ich pohľad na sexualitu v spojitosti s historickým vývojom Slovenska.

„Veríme, že prednášky prinesú odpovede na mnohé doposiaľ nevypovedané otázky o mieste a úlohe sexuality a jej kontextov v našich dejinách. Beseda začína o 17:00, no zborníky budú k dispozícii približne od 16:30 do 16:55. Zborníky budú k dispozícii síce bezplatne, no dobrovoľný príspevok poteší," dodal Šesták.