V bytovke už štyri roky netečie voda. Varenie či pranie ľudí vyjde poriadne draho

Šéfredaktor - MY Novohrad

Do vydavateľstva Petit Press nastúpila ako redaktorka MY Novohradských novín v roku 2006. Osem rokov tu mala pod palcom športovú časť novín. V roku 2016 sa stala šéfredaktorkou Novohradských a Gemerských novín. Od roku 2017 je krajskou šéfredaktorkou regionálnych novín MY, vychádzajúcich v Banskobystrickom kraji a od jesene 2021 aj printovou editorkou pre Banskobystrický a Nitriansky kraj. Facebook