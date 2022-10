Lučenec privítal Kalinovo, rozišli sa zmierlivo (+FOTO)

Obidve mužstvá skórovali zhodne.

LUČENEC. v 10. kole III. Ligy Východ narazili v sobotu 8. októbra na seba mužstvá MŠK Novohrad Lučenec - TJ Baník Kalinovo. Zápas sledovalo na lučeneckom futbalovom štadióne 350 platiacich divákov. Po prvom polčase viedli domáci, no na začiatku druhého hostia skórovali. Nebol to ich jediný gól, no druhý neuznali rozhodcovia pre ofsajd a tak sa zápas skončil po nastavenom čase remízou 1:1.

Prvým kto skóroval bol v 36 minúte Igor Kotora z pokutového kopu, ktorý síce bránkar vyrazil, ale druhú šancu už nedostal a Kotora dokopol do odkrytej bránky.