Polovica z výpravy džudistov klubu Katsudo v semifinálových bojoch

Veľkú školu džuda zažili v Maďarsku.

LUČENEC. Od začiatku októbra džudisti Katsudo klubu Lučenec bojovali už na dvoch prestížnych turnajoch. Hneď v prvú októbrovú sobotu usporiadal judo klub Považská Bystrica medzinárodný rankingový turnaj Grand Prix Považská Bystrica. Zápasilo na ňom viac ako 450 džudistov s medzinárodnou účasťou, a druhý turnaj sa konal v maďarskom Paksi kde zápasilo 654 džudistov rovnako s medzinárodnou účasťou.

Turnaj odkoučovali rodičia

„V Považskej Bystrici koučovali tentokrát rodičia, ktorí sa často zúčastňujú a napomáhajú trénerom pri koučovaní. Naši džudisti podali celkom pekný výkon, keďže to mali všetko už len, vo svojich rukách,“ uviedol tréner Róbert Rác.

Z 12 zúčastnených sa až šestica prebojovala do semifinálových duelov, a štyria do finálového boja. Úradujúca majsterka Slovenska do 48 kg Dominika Chudá vybojovala pre judo klub Katsudo Lučenec 1.miesto a zlatú medailu vo vyššej váhovej kategórie a to 52 kg.

„V tejto kategórií budeme už s Dominikou pokračovať aj v roku 2023. 2.miesto vybojovali Dávid Bednár Silvia Kilačková a Jakub Tóčik. Silvia Kilačková rovnako ako Dominika nastúpila o váhovú kategóriu vyššie do 36 kg . Pekný výkon podal Jakub Tóčik do 50 kg ako premiéra na turnaji a rovno do finále je pre neho radostné a motivačné,“ pokračoval tréner.

V boji o bronz vyhrala Sára Laššáková v kategórii do 44 kg, v semifinále totiž prehrala na techniku držania a tak nastúpila v boji o bronz. Súboj o bronz prehral Peter Ivanič ktorý skončil na nepopulárnom 4.mieste.

„Oliver Tompa po 1.víťaznom zápase sa v ďalších nevedel presadiť ale snaha sa cení. Oliver rovnako zápasil o váhu vyššie do 42 kg na ktorú nie je zvyknutý, ale ani mu nesedí. Jeden vyhratý zápas mal aj Samuel Pinzík do 55 kg ktorý nemal šťastie sa dostať zo skupiny. Samuel Pinzík patrí medzi zodpovedných športovcov na tréningu odvádza peknú prácu,“ zhodnotil Ráca a ako povedal ďalej nedarilo sa Lukášovi Pavlovičovi, Ľubošovi Krnáčovi ktorý v prvom kole vypadol. Lukášovi nevyhovuje kategória v ktorej nastúpil a tak sa v klube budú snažiť pracovať tak aby sa odstal do nižšej kategórie. Rovnako to nevyšlo ani bratom Alštockovcom ktorí sa neprebojovali do druhého kola.

Veľká škola džuda

Druhý turnaj sa počas toho istého víkendu konal v Paksi v Maďarsku, kde vycestovali džudisti už o deň skôr (v piatok) spolu s trénerom Róbertom Rácom.

Prvý deň bojovali Milan Filčík a Matúš Ivanič. „Obaja džudisti sa nechali uniesť trémou, a svoje duely prehrali. Matúš ešte bojoval v opravách no aj keď sa viac snažil aj vyhrával,25 sekúnd pred koncom už v boji na zemi kondične vypol a zápas vzdal. Druhý deň boli na rade dievčatá Paulína Ľuptáková a Dominika Chudá. Dominika napriek cestovaniu z Považskej Bystrice kde vybojovala zlato sa odhodlala bojovať aj v kategórii dievčat v ročníkoch 2008-2010,“ prezradil tréner.

Obe dievčatá sa prekvapivo sa prebojovali až do semifinále.

„Najťažšie to mala asi Paulína ktorá nastúpila rovno po zlomenine priehlavku nohy a viac ako mesačnej pauze. Vynikajúce zápasy obe dievčatá v boji o bronz prehrali a skončili na peknom bodovanom mieste. Turnaj v Paksi je maďarských džudistov rankingový turnaj kde sa bijú o postup na európske poháre. Tento turnaj bol pre Nás ďalšia veľká škola džuda Verím , že sa Nám bude dať cestovať za skúsenosťami aj na viac takýchto podujatí,“ zhodnotil tréner Rác, ktorý na záver poďakoval všetkým bez pomoci ktorých by sa klub Katsudo nezaobišiel.

„Touto cestou by sme chceli poďakovať hlavne Mestu Lučenec a Milošovi Kelemenovi za sponzorskú pomoc , vedeniu základných škôl ktoré Nás zastrešujú aby sme mohli napredovať a pripravovať sa a to menovite pánovi riaditeľovi Petrovi Pavlovičovi ZŠ L. Novomeského a vedenie ZŠ a pani riaditeľke Lenke Dymovej zo ZŠ s MŠ DSA kubínyiho námestíe. V neposlednom rade veľkej pomoci na turnaji a dopravou Lubomír Krnáč, Tibor Bednár a Andrej Chudý, pre nás to bola nezaplatiteľná pomoc keďže som bol odcestovaný v Paksi. Ďakujem za prípravu aj ďalším trénerom, menovite Lucii Balaškovej a Romanovi Bunovi.“