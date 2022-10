Niekdajší terč vykrádačov sa stáva vyhľadávaným pútnickým miestom

Kalvária v Rožňave, ktorá je najstaršou pamiatkou svojho druhu na Gemeri, sa dočkala obnovy.

ROŽŇAVA. Obnovenie tradičných púti na kalváriu v Rožňave je jedným z plánov Rožňavskej diecézy v súvislosti s postupnou obnovou tejto roky zanedbávanej lokality.

Avizoval to rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik, podľa ktorého chcú aj touto formou vrátiť život pamiatke, ktorá je najstaršou svojho druhu na Gemeri a jednou z najstarších v rámci celého Slovenska.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Boli by sme radi, keby sa ich podarilo obnoviť. Púte sa tu konávali dvakrát do roka, v máji na Povýšenie svätého kríža a na Sedembolestnú Pannu Máriu. Uvidíme, čo bude v našich možnostiach, ale určite by sme púte chceli obnoviť,“ zdôraznil Stolárik.

Kalvária sa stáva vyhľadávaným miestom

Biskupa podľa jeho slov teší vzrastajúci záujem verejnosti o toto niekdajšie pútnické miesto.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Banícka osada sa mení na turistickú. Atraktívna lokalita ťaží zo svojej minulosti Čítajte

„Je to kalvária nás všetkých a som veľmi rád, že si sem ľudia nachádzajú cestu ako na miesto, ktoré im je blízke a chce im byť blízke,“ uviedol Stolárik.

Spomenul tiež, že ako predstaviteľa cirkvi ho tiež veľmi teší postupná obnova celej lokality kalvárie, ku ktorej diecéza prispela okrem iného spustením obnovy chrámu na jej vrchole.

„Kostol má zatiaľ opravenú fasádu len spredu a vo vnútri je práce ešte ako na kostole, ako sa hovorí. Verím však, že postupnými krokmi sa v jeho obnove posunieme, hoci časovo je to ťažko predvídať,“ skonštatoval rožňavský biskup.

Rastúcu návštevnosť kalvárie potvrdil aj iniciátor jej obnovy, člen občianskeho združenia Centrum obnovy pamiatok Rožňava Árpád Görgey. „Boli tu už návštevníci nielen z mesta, Slovenska a Maďarska, ale napríklad i z Kanady a Švédska,“ vymenoval.

Okrem duchovného významu má kalvária podľa neho aj historicko-umeleckú hodnotu a turisticko-oddychový potenciál.

„Prírodná krása tejto hroznovej stráne, alebo v maďarčine vrchu Szőlőmál, je aj bez stavieb nádherná. Ja som ju spoznal už v detských časoch a chcel som, aby ju mali možnosť v pôvodnej kráse spoznať aj iní obyvatelia mesta a návštevníci,“ vysvetlil Görgey.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Na Gemeri vyrástla nová atrakcia, zahŕňa aj druhé najväčšie vojenské outdoorové múzeum v krajine Čítajte

V pláne má aj ďalšie myšlienky na rozšírenie a zveľadenie kalvárie. „Napríklad doviesť sem elektrinu a vybudovať strážny domček, čo je aj v projekte. Ďalej by sa v spolupráci s umeleckou školou mohla obnoviť výučba hry na organe a nácviky spevu v kostole, na čo sa svojou akustikou veľmi hodí,“ podotkol.