Džudisti Junioru opäť úspešní v medzinárodnej konkurencii, priniesli množstvo medailí

Turnaj priniesol viacero silných momentov.

LUČENEC. Členovia džudistického klubu Junior cestovali v októbri už na druhý medzinárodný turnaj a po druhý krát si dokázali v silnej konkurencii vybojovať množstvo medailí. Len týždeň po Grand prix Považská Bystrica, kde ich získali 16 sa konal v sobotu 8. októbra 2. ročník súťaže Judo Open Levice. Tu ich získali dokonca o jednu viac. V miestnej športovej hale sa predstavilo celkovo 252 pretekárov (160 chlapcov a 92 dievčat) zo 7 štátov.

Okrem Slovákov nechýbali súťažiaci z Poľska, Ukrajiny, Čiech, Rumunska, Maďarska a Rakúska. Pretekalo sa tu od žiackej kategórie až po kategóriu juniorov (U13až U21).

Sestry opäť s medailami

„Turnaj bol vynikajúco zabezpečený a jeho kvalita rastie. Vidieť, že jeho usporiadatelia si dávajú záležať na jeho organizácii. Vďaka 15 pretekárom sme mali zastúpenie vo všetkých vekových kategóriach.V mladších žiačkach klub síce reprezentovali iba sestry Drugdové - Nina (do 44 kg) a Laura (do 48 kg).No prvá napriek tomu, že absolvovala štyri náročné zápasy, ukončila ich víťazne všetky pred časovým limitom a vybojovala si zlato," uviedol šéftréner klubu Michal Bokor s tým, že nešetril slovami chvály na túto zverenkyňu, ktorá sa podľa neho od turnaja k turnaju zlepšuje a vidieť, že používa čím ďalej viac kombinačné myslenie.

Jej sestra Laura mala síce smolný prvý zápas, no nakoniec sa dostala do boja o bronz, ktorý zvládla. V starších žiakoch mal klub z Lučenca šesť pretekárov. Z nich piati štartovali zároveň aj za dorastencov. Za starších žiakov v kategórii do 52 kg štartovali Ema Danišová a Michaela Hanulová.