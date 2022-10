V silnej konkurencii sa vôbec nestratili

Džudisti z Katsuda vycestovali na medzinárodný turnaj.

V sobotu 8. októbra džudisti Katsudo klubu Lučenec bojovali na medzinárodnom turnaji Judo Open Levice za účasti športovcov zo 7 krajín (Slovensko, Poľsko, Ukrajina, Česká republika, Rumunsko, Maďarsko a Rakúsko). Za klub bojovalo 9 džudistov a až 8 z nich vybojovalo aj medailové priečky.

„Veľmi pekný výkon podala Silvia Kilačková, ktorá nedala šancu ani jednej z piatich súperiek a vyhrala všetky svoje duely pred časovým limitom na ipon a obsadila 1. miesto do 36 kg. Podobný scenár v kategórii mladšie žiačky predviedla Dominika Chudá do 52 kg, ktorá štartovala aj v kategórii starších žiačok do 52 kg,“ uviedol tréner Róbert Rác a ako spomenul, Dominika mala spolu 7 zápasov, z ktorých len raz prehrala vo finále v kategórii staršie žiačky so skúsenejšou pretekárkou.