Cyklospojnicu Poltára s Rimavskou Sobotou začnú stavať tento rok. Jej súčasťou bude slovenský unikát

Tunel v Ožďanoch bude prvým opusteným železničným tunelom v našej krajine, ktorý bude po rekonštrukcii slúžiť v rámci novej cyklotrasy.

Šéfredaktor - MY Novohrad

POLTÁR, RIMAVSKÁ SOBOTA. O cyklostrase, spájajúcej dve okresné mestá na juhu Banskobystrického kraja, sa hovorilo už v roku 2013.

Avšak za tri roky, keď bol jeho predsedom Marian Kotleba, župa z dvadsaťkilometrovej trasy vybudovala len dvojkilometrový úsek, smerujúci cez Rimavskú Sobotu na Kurinec.

Článok pokračuje pod video reklamou

V tom čase vedenie kraja brzdilo, dokonca vetovalo veľa projektov, keďže Kotleba sa od začiatku svojho pôsobenia netajil tým, že využívanie peňazí z eurofondov neschvaľuje.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Stredoslováci vypravili svoj Orient expres. O trojdňovú jazdu bol taký záujem, že ju chcú zopakovať Čítajte

A pri počiatočnom plánovaní cyklotrasy medzi Poltárom a Rimavskou Sobotou sa od začiatku počítalo s finančnou podporou Európskej únie.

Dnes je situácia iná a projekt začína získavať reálne kontúry.

Stavať začnú ešte tento rok

V stredu 19. októbra si zhotoviteľ, spoločnosť OHLA-ŽS, prevzal stavenisko. Už v novembri by mal začať s výstavbou 7,7 kilometra dlhej prvej etapy cyklotrasy. Povedie z Poltára do Hrnčiarskej Vsi. Verejnosti by mala byť prístupná budúce leto.

Akonáhle prebehne kontrola na riadiacom orgáne pre čerpanie eurofondov, začnú sa práce aj na jej druhej etape.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Niekdajší terč vykrádačov sa stáva vyhľadávaným pútnickým miestom Čítajte

„Celá cyklotrasa bude dlhá takmer 30 kilometrov. Kraj na ňu získal z euforondov vyše 6,6 miliónov eur,“ konkretizovala Lenka Štepáneková, hovorkyňa BBSK s tým, že župa do tejto etapy investuje vyše 2,2 milióna eur.

„Z nich 1,6 milióna sa jej podarilo získať z európskych zdrojov vo forme nenávratného finančného príspevku,“ pripomenula Štepáneková.

V článku sa dočítate aj: za koľko eur odkúpil BBSK 30 kilometrov dlhý úsek železničnej trate,

prečo sa cyklotrasa Poltár - Rimavská Sobota nezačala budovať podľa plánu,

koľko priepustov a mostných objektov obnovia v rámci výstavby cyklotrasy,

s čím sa v projekte počíta, okrem výstavby samotnej cyklotrasy.

„Cyklostrasa zabezpečí prepojenie miest Rimavská Sobota a Poltár, so súčasným napojením obcí Ožďany, Sušany, Hrnčiarske Zalužany, Hrnčiarska Ves a miestnou časťou Maštinec, pričom v celej dĺžke využije práve teleso niekdajšej železničnej trate,“ ozrejmila hovorkyňa.