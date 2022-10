Vo Veľkom Krtíši riešili aj neplatné občianske preukazy voličov

Voľby v Novohrade i Gemeri-Malohonte prebiehajú pokojne, bez mimoriadnych udalostí.

NOVOHRAD/GEMER-MALOHONT. Spojené voľby do vyšších územných celkov a orgánov miest a obcí prebiehajú v okresoch Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár, Rimavská Sobota a Revúca bez problémov a mimoriadnych udalostí. Pre MY Novohrad to potvrdili členovia a zapisovatelia jednotlivých okresných volebných komisií.

„Nevyskytlo sa nič mimoriadne, máme pokojný priebeh,“ uviedla Karina Rosiarová, predsedníčka okresnej volebnej komisie v Rimavskej Sobote, ktorá zastrešuje okresy Rimavská Sobota a Revúca.

Podobná situácia je i v okresoch Lučenec a Poltár, ktoré tiež pokrýva jedna volebná komisia.

„Všetko je v poriadku a prebieha tak, ako má. Žiadnu mimoriadnu udalosť v súvislosti s voľbami sme nezaregistrovali,“ uviedla zapisovateľka okresnej volebnej komisie v Lučenci Beata Starove.

Rovnako nerušený priebeh potvrdila za Veľkokrtíšsky okres pre MY Novohrad aj okresná volebná komisia vo Veľkom Krtíši, podľa ktorej okrskové komisie riešili len drobnosti, ako napríklad neplatné občianske preukazy voličov.

Výsledky regionálnych volieb 2022