V Haliči tipovali aká bude volebná účasť

V dedine prevládali voliči vo veku od 40 do 70 rokov.

HALIČ. Obec Halič v blízkosti okresného mesta Lučenec patrí k sídlam, ktoré nemajú núdzu o obyvateľov a ich počet podľa posledného sčítania obyvateľov presahuje hranicu 1 600 obyvateľov.

Dve hodiny pred skončením dnešných prvých spojených volieb sme sa šli pozrieť ako tu prebiehajú a aký je o ne záujem.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pred volebnou miestnosťou, vo vestibule obecného úradu, stálo niekoľko ľudí, ktorí čakali až sa uvoľní priestor pri registrácii voličov.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať V dedine, ktorú exstarosta zviditeľnil streľbou aj alkoholom za volantom, už majú rozhodnuté Čítajte

„Ľudia chodia od rána permanentne. Hluchých miest sme mali veľmi málo. Doteraz odvolilo asi cez 40 percent a máme tip od jedného kolegu z komisie, že sa to zastaví na 63. percentách. Či sa to splní uvidíme, ale myslím si, že nebudeme k tomu ďaleko. Prevládajú voliči vo veku od 40 do 70 rokov. Vyslovene mládež veľmi nevolí, ale zaznamenali sme aj prvovoličov, ktorí väčšinou chodia z rodičmi,“ uviedla predsedníčka miestnej volebnej komisie.