Mladý odchovanec HC Lučenec v reprezentácii Slovenska

Iba 14. ročný Tomáš Vajko si zahrá s reprezntáciou do 16 rokov na turnaji troch krajín.

LUČENEC. Hokejový tím HC Lučenec sa môže pochváliť so svojím ďalším odchovancom, ktorý sa ocitol v repezentácii Slovenska. Ako informoval klub na sociálnej sieti je to zásluhou Tomáša Vajka, ktorého tréner Ivan Králik povolal do hokejového výberu Slovenskej republiky do 16 rokov.

„Odchovanec HC Lučenec a súčasný člen kádra klubu VLCI Žilina – mládež bude súčasťou výcvikového tábora v Skalici (7. - 8. 11.) a Turnaja troch krajín v českom meste Příbram (8. - 11. 11.)," uvádza klub a my dodávame na základe údajov zverejnených na oficiálnej stránke Slovenského zväzu ľadového hokeja, že ľavý obranca Tomáš Vajko má iba štrnásť rokov a v reprezentačnom výbere odohral na začiatku tohtoročného leta tri prípravné zápasy. Bodovo sa v nich zatiaľ nepresadil, ani nepripísal žiadne mínusové body. Možno si štatistiky vylepší už na spomínanom turnaji.

„Oslovili sme všetkých trénerov extraligy dorastu, aby sme mali potrebné informácie o potenciálnych adeptoch pre národný tím. Hľadali sme možnosti pre skladbu ideálneho mužstva aj vzhľadom na nadchádzajúce akcie, nielen teraz v novembri, ale aj v decembri. V Česku sme mali pôvodne odohrať len dva duely, no nechceli sme skončiť na turnaji už vo štvrtok. Preto sme hľadali možnosti tretej konfrontácie. Podarilo sa nám dohodnúť duel s dorastencami Sparty Praha,“ povedal na margo výberu i to čo čaká reprezentáciu jej téner Ivan Králik.