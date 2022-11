Po dvanástich rokoch má Klenovec novú starostku. Chce doriešiť problém s vodou

KLENOVEC. V Klenovci si obyvatelia v sobotných (29. 10.) komunálnych voľbách zvolili po 12 rokoch novú starostku.

Zlatu Kaštanovú, ktorá viedla najväčšiu obec v okrese Rimavská Sobota od roku 2010, v obecnom úrade vystrieda Katarína Pribilincová.

Ako uviedla pre TASR, medzi jej hlavné ciele patrí doriešenie problému s pitnou vodou.

Mohlo by vás zaujať