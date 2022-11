Stredoslováci sa pustili do unikátneho projektu. Ponúknu výlet do vesmíru (+ VIDEO)

Vyše dvojmiliónový projekt má do Revúcej pritiahnuť návštevníkov z celej krajiny aj spoza hraníc.

REVÚCA. Z papiera ho začnú pretavovať do reality. Unikátny projekt, týkajúci sa premeny Budovy Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej na zážitkové múzeum Littera, sa prehupol do dôležitej fázy.

Po jeho pribudne v rodisku a pôsobisku veľkých literátov aj pavilón rozprávok či komiksom. Návštevníci Revúcej by už o rok mohli zažiť nielen výlet do sveta fantázie, ale aj do vesmíru.

Zámer, vrátane vizualizácie z dielne štúdia YOUNG.S architekti, vedenie banskobystrickej župy prestavilo ešte v novembri 2020.

Uplynulý týždeň si stavenisko prevzal zhotoviteľ, firma Reinter.

„Dostali sme sa do štádia, kedy sa jedna etapa končí. Máme v sebe obrovský pocit radosti, že sme prešli cez pomyselný Rubikon a už neexistuje cesta späť. Začíname stavať,“ vyjadril sa Jozef Balužinský, riaditeľ neziskovej organizácie Litterra. Zároveň vyzdvihol prístup zhotoviteľa, ktorý vzišiel z verejného obstarávania s prísnymi podmienkami.

Po dvojkolovej architektonicko-dizajnérskej súťaži, projektovej príprave, zabezpečení financovania a obstaraní zhotoviteľa má projekt premeny Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej za sebou ďalší dôležitý míľnik.

Zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a ním zriadenej organizácie Litterra dnes slávnostne odovzdali stavenisko víťaznej firme Reinter, ktorá sa pustí do samotnej výstavby unikátneho múzea.

„Teší ma, že tento projekt má srdce a stoja tu ľudia, ktorí na ňom pracovali a vložili do neho svoju energiu. Za 25 rokov našej činnosti sme dokončili každú jednu stavbu a najviac nám záleží na tom, aby zákazník bol spokojný. Držte nám palce, máte naše slovo, že tú stavbu dokončíme,“ povedal počas odovzdania staveniska Jaroslav Pčola, konateľ spoločnosti Reinter.

Historickú budovu gymnázia a priľahlý areál čaká revitalizácia a premena na modernú, interaktívnu expozíciu.

Paradoxom je, že pred šiestimi rokmi, keď banskobystrickej župe šéfoval Marian Kotleba, bola kraju na obtiaž. Vtedy ju ponúkali na predaj podnikateľom, no kupec sa napokon nenašiel.