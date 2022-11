Budova bývalej školy v Tuhári zmení využitie, prestavajú ju na domov sociálnych služieb

Obec získala z európskych zdrojov vyše 600-tisíc eur. Zhotoviteľom diela má byť spoločnosť SVOMA z Lučenca.

Peter Čeman, starosta Tuhára. (Zdroj: Archív MY)

TUHÁR. Obec Tuhár v okrese Lučenec získala na prestavbu budovy bývalej školy vyše 600-tisíc eur. V nevyužívaných priestoroch plánuje z dotácie vybudovať domov sociálnych služieb (DSS).

Pre TASR to uviedol starosta Peter Čeman.

"Podali sme žiadosť o kontrolu verejného obstarávania na dodávateľa stavby. Vyhodnotené by to malo byť do 30 dní, následne sa bude odovzdávať stavenisko," priblížil starosta. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú vyše 638-tisíc eur, z toho viac ako 606-tisíc eur má pokryť dotácia z európskych zdrojov. Zvyšok predstavuje spolufinancovanie samosprávy.

Budova bývalej školy v Tuhári. (zdroj: Lukáš Mužla/TASR)

Obec už má vysúťaženého aj dodávateľa stavebných prác, zhotoviteľom diela má byť spoločnosť SVOMA z Lučenca.

Vysúťažená cena predstavuje viac ako 500-tisíc eur bez DPH, ovplyvniť ju však môže zdražovanie cien v stavebníctve.

"Keďže verejné obstarávanie bolo urobené v lete 2020, ceny sú dnes úplne niekde inde," skonštatoval Čeman s tým, že samospráva možno bude musieť žiadať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o navýšenie dotácie.

DSS v obci Tuhár má vzniknúť v nevyužitej budove niekdajšej základnej školy s materskou školou, ktorá zanikla pred približne 20 rokmi.

V zariadení by bolo možné celoročne ubytovať 12 klientov. V jednej časti budovy samospráva počíta aj so vznikom denného stacionára s jedálňou, ktorý by poskytoval služby ďalším 14 seniorom.