Hasič Ján s deťmi prišli o strechu nad hlavou. Kolegovia mu chcú pomôcť, prosia, aby sa k nim pridali ďalší

Oheň napáchal v Mýtnej značné škody. V súvislosti s prípadom obvinili podpaľača.

Šéfredaktor - MY Novohrad

MÝTNA. Oheň ich pripravil o strechu nad hlavou. Kým on bol v službe, aby mohol pri požiari ratovať ľudí aj ich majetky, v jeho príbytku sa rozhorelo. Napokon na miesto požiaru smeroval aj on.

Škoda je obrovská. V deň požiaru ju predbežne ju vyčíslili na 110-tisíc eur.

Preto sa mu kolegovia v hasičských uniformách rozhodli pomôcť.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na udalosti je najsmutnejší fakt, že hasič Ján a jeho dvaja synovia, ktorých sám vychováva, zažívajú nepríjemné obdobie kvôli podpaľačovi.

V súvislosti s požiarom už padlo aj obvinenie.

Mohlo by vás zaujať

Mohlo by vás zaujať Stredoslováci sa pustili do unikátneho projektu. Ponúknu výlet do vesmíru Čítajte

„Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Lučenci sa na ľudí obracia s prosbou o pomoc pre kolegu Jána. 19. októbra došlo k úmyselnému zapáleniu rodinného domu, v ktorom žije so svojimi dvomi synmi. Po štvrtej hodine ráno bol k požiaru domu vyslaný aj on, keďže v ten deň slúžil. Našťastie, jeho dvaja synovia a mama vyviazli z horiaceho domu živí. Ich domov však zhorel do tla a rodina prišla o strechu nad hlavou,“ informujú z prezídia HaZZ a pozornosť upriamili na verejnú zbierku, ktorú v súvislosti s požiarom vyhlásila obec Mýtna, kde hasič Ján žije.

„Prispieť môžete formou bankového prevodu alebo osobne na obecnom úrade v Mýtnej. IBAN SK78 6500 0000 0000 1350 0186. V mene nášho kolegu Jána Piecku a celého kolektívu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Lučenci vám zo srdca ďakujeme,“ uviedli hasiči.

Čo sa v osudný deň stalo

Bola streda 19. októbra, skoro ráno. V Lučenci sa rozozvučali hasičské aj policajné autá.

Vodiči, prechádzajúci Mýtnou, informovali na sociálnej sieti o rozsiahlom požiari strechy rodinného domu v Mýtnej.