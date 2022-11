Hasičom by mal slúžiť v ťažkom teréne. Dobročský Avenger vyzerá ako zo sci-fi filmu

DOBROČ. Vďaka pásom prejde aj ťažko priechodným terénom, jeho kapota sa odklápa ako vo futuristickom filme a v budúcnosti by malo aj plávať.

Vozidlo Avenger, ktoré postupne buduje Milan Beracka z Dobroče, rozhodne nie je bežným dopravným prostriedkom.

Šikovný domáci majster, ktorý je vyučeným automechanikom, považuje toto auto za určitý životný sen. Trávi pri ňom takmer všetok voľný čas vrátane víkendov či dovoleniek.

„Venujem sa mu už šesť rokov, od roku 2016. Keď sa človek takýmto projektom chce zaoberať seriózne, musí mu venovať všetok čas. Ak sa však na to vozidlo pozriem, ani neviem, kde som tých šesť rokov strávil, keďže som mnohé veci často prerábal,“ povedal Beracka, ktorý stále nie je so svojím dielom spokojný a preto ho postupne vylepšuje a zdokonaľuje.

Pochopiteľne, okrem času sú na konštrukciu takéhoto stroja potrebné aj peniaze. Podľa Beracku ich už do projektu vložil toľko, že by si za ne mohol kúpiť úplne nové auto.

„Toto vozidlo som však vyrábal preto, aby som mal voľačo iné ako majú ostatní,“ vysvetlil.

Doplnil tiež, že nemá žiadnu extra vybavenú dielňu, ale stavia ho prakticky na kolene.

