Útočiaci a vraždy plánujúci školáci. Agresorom môže byť aj obeť šikany, tvrdí školský psychológ

Podľa odborníka môžu v školách viac dbať na prevenciu, ale sotva ovplyvnia, čo sa deje u žiakov doma.

Napadnutie žiaka v Majcichove, príprava úkladnej vraždy v okrese Gelnica či včerajší útok sekerou v Novákoch.

To sú len tri z tohtoročných prípadov, kedy skončili mladiství v rukách ochrancov zákona.

Posledný sa odohral na strednej škole, kde prvák prišiel do školy so sekerou. Vošiel do jednej z tried a napadol študentku. Potom ušiel.

Policajti ho zadržali neďaleko školy.

V súvislosti s ním sociálne siete zaplavila vlna komentárov.

„Na vine je výchova a rodičia si hľadia len seba. Deti sú im ukradnuté. Nešportujú, neučia sa, nečítajú. Vyvršujú si zlosť v škole,“ píše Sisa Lesáková.

„Zaviesť do každej školy jedného policajta čo bude čakať pred vstupom a bude dávať fúkať, drogový test a kontrola zbraní, ako v každej normálnej práci , inak to nepôjde. Začať na deti nie tvrdo palicou, ale kontrolou, ako to robia vo fabrikách,“ komentoval Dalibor Mečiar.

Viacerí sa zhodujú v tom, že mladiství sú čoraz agresívnejší a v rodinách a školách by malo dôjsť k zmene, inak takéto prípady budú pribúdať.

„V školskom prostredí môžeme viac dbať na prevenciu a realizáciu preventívnych programov. Len ťažko však ovplyvníme to, čo sa deje v domácom prostredí, v ktorom mladí trávia väčšinu času. Univerzálny recept na výchovu vám nedá nikto, pretože každá rodina je jedinečná, špecifická,“ povedal v rozhovore Róbert Rácz, pedagóg a psychológ, ktorý je zároveň aj školským psychológom na Gymnáziu Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci.

Tvrdí, že niekedy môže byť spúšťačom agresie aj nevhodná poznámka zo strany spolužiakov. Agresorom môže byť aj dlhoročná obeť šikanovania.

Tohtotýždňový prípad agresívneho stredoškoláka v Novákoch, ktorý v škole sekerou zaútočil na študentku, vzbudil pozornosť v celej krajine a rozpútal diskusiu ohľadom nárastu agresiu u mladistvých. Ako to vnímate z pozície školského psychológa?

Priznám sa, že vývoj štatistík v zmysle narastajúcich prípadov agresívneho správania sa mladých ľudí nesledujem. Mnohé z nich, najmä tých, ktoré sa týkajú extrémnych prejavov agresie a často aj s tragickými následkami sú v súčasnosti bleskurýchle medializované a šírené prostredníctvom sociálnych sietí.

Z pozície psychológa však vnímam, že o týchto témach sa v školách hovorí. Otázkou je, či sa s mladými ľuďmi veku primeraným spôsobom rozprávajú rodičia, učitelia, tréneri a iné pre nich dôležité osoby, či s mini hovoria o spôsoboch zvládania agresivity, ktorá je prirodzenou súčasťou osobnosti každého z nás.

U niekoho môže agresivita ako osobnostná črta prechádzať aj do agresie, čo je už akt namierený voči niekomu, niečomu. Tu by som dodal, že sa niekedy nestačí len sa porozprávať. Je potrebné brať do úvahy komplexnú osobnosť mladého človeka, jeho temperament, motiváciu, potreby, prostredie, v ktorom vyrastá, vzťahy, ktoré ho obklopujú. Veľa zohrávajú aj takzvané sociálne učenie a genetika.

Preto nepoznám presnú odpoveď na otázku, či sú mladí ľudia agresívnejší. Skôr by som sa pýtal, či si dostatočne všímame uvedené faktory, ovplyvňujúce osobnosť, a učíme žiakov, akým spôsobom pracovať s vlastnou agresivitou.

Róbert Rácz s publikáciami so skompletizovanými učebnými textami predmetu Cvičenia zo psychológie. (zdroj: archív R. R.)

Pôsobíte v Lučenci, kde ste v priamom kontakte so študentmi. Dlhší čas máte teda možnosť pozorovať vývoj ich správania. Mení sa podľa vás správanie dnešnej mládeže k horšiemu?

Rozhodne by som nepaušalizoval tvrdenie, že správanie mladých sa mení k horšiemu. Je prirodzené, že svet okolo nás sa mení. Je iný, ako bol pred pár rokmi či desaťročiami. Napríklad prístup detí k niektorým technológiám môže byť veľkou pomocou pri udržiavaní vzťahov, podpore vzdelávania.

No platí aj opačný pól, ktorý sa týka kontroly toho, čo mladí a dospievajúci ľudia vidia v online prostredí, či je to pre nich vhodné a či sa o tom následne majú s kým adekvátne rozprávať.

V rozhovore sa dočítate aj: • čo môže byť spúšťačom agresívneho správania, • či sa dá agresívne správanie u žiakov vopred odhadnúť, • ako sa dá predchádzať prípadom, súvisiacim s agresiou mladistvých, • pridali sme výberovú chronológiu útokov na slovenských školách.

V zásade sa však podľa mňa nedeje to, že by boli mladí ľudia agresívnejší. Mení sa forma toho, akým spôsobom to dávajú najavo a aké motívy k tomu majú. Ako som už spomínal, je to komplexná problematika, na ktorú sa treba pozerať z viacerých úrovní.