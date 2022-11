Veľká investícia v Rimavskej Sobote je zmrazená. Sulík nechal prípad Ziegler vyhniť, tvrdí Kremský

RIMAVSKÁ SOBOTA. Veľká investícia v drevospracujúcom priemysle smerujúca do priemyselného parku v Rimavskej Sobote, ktorú pred časom ohlásil bývalý minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), je zmrazená.

Podľa predsedu parlamentného hospodárskeho výboru Petra Kremského sa chyba stala už na začiatku rokovaní, keď rezort hospodárstva nadhodnotil možnosti dodávok dreva na Slovensku a nasľubovalo investorovi nemožné.

„Jednoducho povedané, exminister Sulík chybne prepočítal alebo výrazne nadsadil kapacity dodávok ihličnatého piliarskeho dreva. Namiesto toho, aby potom s Nemcami intenzívne rokoval o alternatívnych riešeniach a zachránil novú investíciu pre Gemer, nechal prípad Ziegler takpovediac vyhniť. Mám silnú obavu, že v celej tejto kauze bolo hlavným cieľom minúť štátne peniaze na kúpu a úpravu pozemkov,“ povedal Kremský s tým, sa pokúsi s novým vedením ministerstva túto chybu napraviť.



O investícii bavorskej spoločnosti Ziegler Group v pripravovanom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote informoval bývalý minister hospodárstva Richard Sulík ešte začiatkom augusta minulého roka.

