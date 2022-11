V Rybníku majú kostol ďaleko za dedinou a priamo v obci vežu bez kostola

Ranogotický kostol dnes patrí medzi skvosty regiónu. Ak by však pred dvesto rokmi mali Rybníčania peniaze na nový, dnes by už asi nestál.

RYBNÍK. Osamelá lokalita pol kilometra za dedinou, na vyvýšenine so starým cintorínom, uprostred lesov, hôr a pasienkov mu dáva zvláštny genius loci.

To, že sa zostal v takmer pôvodnej podobe až do dnešných dní, je tak trochu zázrak, pretože ho mal nahradiť novší nasledovník.

K tomu ale nedošlo a starobylý kostol v Rybníku (okres Revúca) sa nám zachoval dodnes. Síce už neslúži na bohoslužby, ale má veľký turistický potenciál.

Písomne sa prvýkrát Rybník spomína ako Sancta Crux, teda Svätý Kríž v listine z roku 1266. Spomínaný ranogotický kostol pochádza zo začiatku 14. storočia, avšak výskumy preukázali, že na jeho mieste už predtým stál románsky kostol.

„Určite je to starobylé miesto. Keď sa robil výskum kostola, prišlo sa na to, že tehly a kamene v múroch a klenbe boli sekundárne použité zo starého chrámu. Zachovali sa dokonca dve patrocíniá, teda zasvätenia kostola. Jednak spomínaný Svätý kríž a tiež svätý Benedikt. To zároveň navádza k tomu, že tu možno bol kedysi aj kláštor,“ uviedol Peter Koska zo združenia Gotická cesta, ktorý počas podujatia Gotická cesta otvorená 2021 v chráme zabezpečoval lektorský výklad.

Zachoval sa napriek nepriazni osudu

Kostol je podľa neho zaujímavý okrem iného tým, že jeho stavebná hmota je takmer intaktne zachovaná zo 14. storočia, keď bol postavený.

„Vidieť len malé zásahy. Napríklad pôvodné okná boli úzke gotické, až neskôr v baroku ich rozšírili. Portál a aj oltárna menza sú však úplne pôvodné,“ zdôraznil člen Gotickej cesty.

Bohužiaľ, ako mnohé iné gemerské cirkevné i svetské pamiatky, aj rybnícky kostol mal ťažký osud. Dlhé roky bol nevyužívaný, chátrajúci a bol tiež vykradnutý.

To bolo údelom viacerých chrámov v regióne hlavne v 90. rokoch, keď z nich nenávratne zmizli rôzne vzácne pamiatky. V prípade Rybníka to boli oltárne sochy a oltárny obraz.

Pri kostole kedysi stála drevená zvonica, ktorá sa však nezachovala. Rovnako ani maľovaný renesančný strop, ktorý je doložený na fotografii zo začiatku 20. storočia. Z kamennému ohradného múra sú už len zvyšky.

Je tiež možné, že pôvodná stredoveká dedina bola bližšie ku kostolu a dnešný Rybník tak nie je situovaný na jej mieste, čo by vysvetľovalo relatívne veľkú vzdialenosť od chrámu.

Vzácne nástenné maľby

To, čo sa zachovalo, hoci len čiastočne, sú stredoveké nástenné maľby.

V článku sa dočítate aj: Aké nástenné maľby sa v kostole zachovali O neobvyklých emporách Prečo je v Rybníku veža bez kostola Čo zachránilo starý chrám Dokedy v Rybníku fungoval cirkevný zbor

Dnes sú najcennejšou súčasťou kostola a vďaka nim je jedným z 12 svätostánkov v Gemeri-Malohonte, ktoré získali značku Európske dedičstvo.