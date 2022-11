Tlieska im celá krajina, no končia. Slovenských rebelov bičuje zdražovanie a nezáujem štátu o kultúru

Jozef Černek: Pre totálnu ingormáciu regionálnej kultúry končí jediné a mimoriadne úspešné slovenské divadlo v jednom z južných okresov.

KOMÁRNO. Tlieskajú im diváci z rôznych kútov našej krajiny. O ich vystúpenia je mimoriadny záujem. Prišli s výnimočným projektom, ktorý sa stretol s obrovským ohlasom publika.

Divadelníci, folkloristi, umelci s dušou dobrodruha. Slovenskí rebeli – folklórom motivovaný súbor z Komárna, nad ktorým drží dramaturgickú taktovku Jozef Černek, ponúkajú nielen predstavenia, ale celodenný zážitok.

Divákov si na svoje predstavenia vozia a napokon to vôbec nie je len o divadle, ale unikátnom spoznávaní mesta prostredníctvom legiend, spojené ochutnávkou miestnych špecialít.

Najbližšie prestavenia Slovenských rebelov: Tajná láska - Titkos szerelem - 13. november (nedeľa) o 17.42 h. Čaj o piatej - 24. novembra (štvrtok) 17.34 h. Čaj o piatej 26. november (nedeľa) 17.35 h. Čaj o piatej 11. december (nedeľa) 17.36 h. Helenka/Zbohom a dovidenia – 18. december (nedeľa) o 16.12 h.

A napriek tomu, že spomínaný projekt sa ujal, Slovenskí rebeli ohlasujú koniec. Nie preto, že chcú divadelné kostýmy nadobro zakvačiť na klinec alebo im už na kultúru nezostáva čas. Zdražovanie energií sa dotko aj ich. Budova divadla, kde nacvičujú a hrajú, má existenčné problémy. Od roku 2008 funguje len z toho, čo si zarobí. Nie je napojená na mestský či štátny rozpočet.

V jej prípade zvýšenie energií predstavuje 320 percent, čo je vyše 70-tisíc eur.

„Je to príšerná nespravodlivosť, pretože tak skončí jediné a mimoriadne úspešné slovenské divadlo v okrese. A to len pre totálnu ignoráciu regionálnej kultúry. Ale žijeme takú dobu a zrejme nám neostáva nič iné, len sa s tým zmieriť. Neodchádzame ako zbití psi, vyhnaní na ulicu, ale dôstojne si povieme zbohom a dovidenia,“ povedal Jozef Černek, s ktorým sme sa rozprávali o osude úspešného a stále prebiehajúceho projektu, zaujímal nás jeho názor na fungovanie kultúry v našej krajine.

Rozbehli ste, na slovenské pomery netradičný projekt. Rozhodli ste sa, že nebudete cestovať za divákmi vy, ale na predstavenia si ich doveziete. Okrem kultúrneho zážitku z predstavenia ste im netradičnou formou predstavili aj samotné Komárno. Ako sa tento projekt ujal? Naplnili sa vaše očakávania?

Projekt sme rozbehli už dávnejšie, len ho Covid prerušil. V istom okamihu začal byť veľký záujem o naše predstavenia a prichádzali rôzne ponuky z rôznych miest. Avšak naše predstavenia sú veľkovýpravné. Napríklad rebelské predstavenia vytvára 52 účinkujúcich, za kamión techniky a kulís. Preto sme si povedali, že to skúsime inak. Pozvali sme divákov k nám, spravili sme im celodenný program zakončený našim predstavením. Ujalo sa to úžasne. Ľudia si to začali medzi sebou podávať a bez nejakého veľkého nášho pričinenia sa sami ohlasovali, prichádzali ďalšie a ďalšie autobusy divákov. Tak sme vyškolili viacero sprievodcov, vytvorili rôzne verzie celodenných výletov, pridali legendy ... .

My sa snažíme tým ľuďom vytvoriť zážitok z toho, v čom sme najlepší a to je divadelné umenie. Takže im nehovoríme dátumy a presné historické fakty, ale rozprávame legendy. Príbehy sú založené na skutočných udalostiach. Napríklad o nikdy nedobytej pevnosti, o upaľovaní bosoriek, o prekliatej neveste či Bazilike svätého Ondreja. Ochutnajú aj miestne špeciality a na záver dňa idú na nádherne predstavenie.

Vtedy si uvedomia, že ich sprevádzala jedna z hlavných postáv a príbehy, ktoré počúvali v uliciach starobylého Komárna, ožívajú na javisku. Príbeh bosorky, ktorá mala byť upálená na námestí si zrazu môžu pozrieť už v profesionálnom prevedení na javisku s nádhernou výpravou a ešte lepším - živým hudobným doprovodom. Je to naozaj netradičný a veľkolepý zážitok. Zrejme preto má taký úspech. A keďže nám píšu ľudia z východu, ale aj zo Záhoria, že to bolo úžasné a chcú si to zopakovať, myslím si, že splnil aj naše očakávania a teda skôr ich aj predčil

Vieme, že projekt ešte stále beží. Čo ešte ponúkate divákom tento rok?

Ešte nás čaká päť sprevádzacích dní.

Môžete byť konkrétnejší?

Rebeli sa chcú rozlúčiť s každým jedným predstavením, ktoré majú v repertoári. Tak sme pripravili ešte päť dní, kedy sa to bude dať naposledy celé zažiť. Okrem folklórnych muzikálov Bosorka, Tajná láska a Helenka máme pripravené aj nové dielo s názvom Čaj o piatej.

Nie je to folklór, ale nádherné, vtipné, ale aj nostalgické dielko zo života v lete roku 1968. Podľa doterajších reakcií publika je to azda aj naše zatiaľ najvydarenejšie dielo. Diváci ho budú mať možnosť vidieť ešte trikrát v Komárne.

Netajíte sa tým, že zrejme tento projekt bude vyvrcholením činnosti Rebelov, keďže ste sa ju rozhodli ukončiť. Z čoho pramení toto rozhodnutie?

No, klasik povedal, že v najlepšom treba skončiť. Žiaľ, toto rozhodnutie nebolo naše. Zvládli sme bez pomoci štátu aj Covid. Preniesli sme sa cez veľa útrap a neustále sme sa zlepšovali. A práve v momente, keď sa nám darí najviac, keď je o nás najväčší záujem, to vyzerá, že musíme skončiť.

Budova divadla, kde nacvičujeme a hráme, sa dostala do existenčných problémov. Tým, že nie je napojená na žiadny rozpočet mesta alebo štátu, a od roku 2008 žije len z toho, čo si sama na seba zarobí, jednoducho nezvládne zvýšenie cien energií.

Komu patrí budova?

Je to budova Domu Matice slovenskej a navýšenie energií predstavuje nárast o 320 percent. Tým, že Matica Slovenská, naša najstaršia historická kultúrno - spoločenská inštitúcia, mala nepochopiteľne a nezdôvodnene znížený rozpočet, navyše nemôže financovať pracoviská v regiónoch, jednoducho nemáme inú možnosť, len skončiť. Skrátka, sumu zvýšenú o 70-tisíc eur, nemáme ako zarobiť.

