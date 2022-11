Lučenec s ďalšou domácou remízou, víťazne iba Kalinovo v Poprade

Tretia liga východ má za sebou predposledné jesenné kolo.

Predposledné štrnáste kolo III. ligy východ prinieslo víťazstvo Kalinova na trávniku Popradu, domácu, už siedmu, remízu Lučenca a aj prehry Fiľakova a Rimavskej Soboty.

MŠK NOVOHRAD Lučenec – Partizán Bardejov BŠK 1:1 (1:0)

Góly: 19. Püšpöky – 87. Berecký. R Fúsek, 200 divákov DOMÁCI: Jenčo – Kotora, Daško, Kojnok (83. Augusto Leite), Lichý, Tchania, Zagiev, Hulec, Michal Sučák (69. Filipe Ramos De Lima), Püšpöky, Suja HOSTIA: Čikoš-Pavličko – Elexa, Kukulský, Kmec (90. Stolárik), Pyda, Guilherme Chaves Batista Da Silva, Borok, Somov, M. Lukáč (63. Šott), Berecký, Haščák

MŠK Rimavská Sobota – Futbalový klub Spišská Nová Ves 0:1 (0:0)

Góly: 60. Slebodník. R Pati Nagy, 300 divákov DOMÁCI: Frühwald – Aleksić (78. Oláh), Selecký, Adeniyi Fadairo, Ľupták (78. Iboš), Gembický, Juhász (61. Ciprus), Halabrín (88. Gardić), Kelemen, Petrán, Malý HOSTIA: Gaborčík – Kunzo, Baranyi, Kamenický, Zekucia, Janečka, Šomšák (69. Tkáč), Martinko, Slebodník (84. Ontko), Vakulinskyi (69. Ištvánik), Kozela (62. Attah Junior)

Tréner Rimavskej Soboty Eugen Bari po zápase: Dnešný zápas nám nevyšiel ani výsledkovo a ani herne. Neviem pochopiť čím to bolo. Či slabou motiváciou hráčov, čoho by som sa obával ak by to bolo tak, lebo to by bolo už naozaj veľmi zlé.