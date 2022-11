Lovinobančania zimujú na prvom mieste, Poltár sa rozlúčil s prehrou, Krtíš víťazstvom

Dohrávkami skončila jesenná časť 7. i 5. ligy.

LUČENEC. Prinášame vám prehľad dohrávok v 7. lige - ObFZ Lučenec, ale aj v 5. lige Juh. Tie uzavreli ich jesennú časť a určili aj konečné umiestnenia. My vám počas zimnej prestávky prinesieme pohľad do zákulisia niektorých klubov a budeme zisťovať s akými ambíciami vstúpia do tej jarnej.

Článok pokračuje pod video reklamou

Víťazstvá mužstiev na čele nezmenili konečné poradie

Trojica mužstiev na čele 7. ligy dokázala prekročiť hranicu 30 bodov, ostatní sa na nich dívajú s odstupom. Jarná časť ukáže, kto nakoniec získa vytúžený titul.

TJ – FK Stará Halič – OŠK Biskupice 2:4 (0:1)

Góly: 56. Kökény, 67. Paľaga – 12. a 77. Gubala, 49. Gáspár, 65. F. Bari. R Hedvigy, 50 divákov

DOMÁCI: Galamb – Kišvince, Paľaga, Randís (82. Baláž), Oláh (24. Kováč), Bubenka, Cerovský, Kalina, Vaculčiak (38. Kökény), Kortiš, Drugda

HOSTIA: György – Illéš, Farkaš, Tóth (46. Z. Bari), Nagy, Gubala (84. Molnár), Gáspár, Felsö (87. Balog), Bogdáň, Varga, F. Bari

Domáci podali bojovný výkon, mohli aj vyhrať ale súper bol lepší v zakončovaní svojich gólových akcií.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Jesennými kráľmi Tomášovce, na záver aj gólový masaker v Revúcej Čítajte