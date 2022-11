Na konte má ďalší titul svetového šampióna

Silového trojbojára Tibora Pukáča potešilo aj striebro z disciplíny, v ktorej sa predstavil premiérovo medzi svetovou elitou.

LUČENEC / TRNAVA. V druhej polovici októbra (17.-23. 10.) hostila mestská športová hala v Trnave podujatie s názvom World Championship Powerlifting. To sa konalo pod záštitou federácie GPC. Medzi svetovou elitou ani tentokrát nechýbal Tibor Pukáč.

Tibor Pukáč (napravo) počas WPC v Trnave (zdroj: archív Tibora Pukáča)

Dva cenné kovy z dvoch disciplín

Silovému trojbojárovi z Lučenca priniesla niekoľkomesačná intenzívna príprava, o ktorej sme informovali koncom augusta, zaslúžené ovocie. V snahe za dosiahnutím cenných kovov ho nezabrzdilo ani staré zranenie, ktoré sa ozvalo len pár týždňov pred súťažou. V slovenskom Ríme štartoval Pukáč v dvoch disciplínach – v silovom trojboji (kategória Masters 3 do 110 kg) a v tlaku na lavičke.

„Moje prvotné plány boli štartovať v silovom trojboji vo váhovej kategórii do 100kg a pokúsiť sa zlepšiť svetové rekordy v drepe a v tlaku na lavičke. Mesiac pred súťažou sa však ozvalo staré zranenie kolena. To som sa snažil pred súťažou nezaťažovať, aby som ho do šampionátu aspoň ako-tak zregeneroval. No aj napriek tomu si myslím, že som podal slušný výkon,“ zhodnotil svoje prvé vystúpenie na WCP Tibor Pukáč. Po zisku prvenstva sa mohol tešiť z titulu majstra sveta.

Podľa vlastných slov mu obrovskú radosť urobilo aj druhé miesto v ďalšej disciplíne. V tlaku na lavičke totiž súťažil vôbec po prvýkrát na svetovom šampionáte medzi špecialistami.

Najbližšie vystúpenie až na jar v Česku

Novohradčan riešil týždne pred súťažou aj otázku financovania. Pomocnú ruku podali sponzori, no tiež kamaráti a známi.

„Samostatná príprava športovca a jeho štart na súťažiach sú neraz finančne náročné veci. Aj v tomto roku ma, našťastie, podporili miestne firmy, za čo im patrí moja vďaka. Poďakovať by som sa chcel tiež všetkým známym a priateľom, ktorí kúpou môjho limitovaného trička s logom podporili môj štart. Štart staršieho, ale zato nádejného športovca,“ doplnil s úsmevom vďačný Pukáč.

Na úspešného silového trojbojára už v tomto roku nečakajú žiadne súťažné výzvy. Na rad tak prichádza zaslúžená regenerácia a postupné ladenie formy na jarné preteky. V českom Trutnove bude o niekoľko mesiacov na programe svetový pohár, v ktorom sa Tibor Pukáč pokúsi prekonať doterajšie svetové rekordy.